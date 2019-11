B5 Börse: DAX schließt mit üppigen Gewinnen

Die Anleger hoffen, dass sich die USA und China in ihrem Handelskonflikt noch in diesem Monat zumindest teilweise einigen. Jedenfalls hält der US-Handelsminister ein Teilabkommen für möglich. Außerdem gibt es offenbar Anzeichen dafür, dass die USA auf Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien verzichten könnten. Davon profitierten prompt die Autoaktien in Europa. Im DAX legten die Papiere von Continental um fast 4 Prozent zu. BMW-Papiere und die Vorzugsaktien von VW gewannen bis zu 3,1 Prozent.

Kurssprünge an den internationalen Börsen

Und dann ist da noch die Hoffnung auf neuen Schwung für die Weltwirtschaft. Da dürften die niedrigeren Zinsen und die Aussicht auf weitere geldpolitische Maßnahmen helfen. An der Wall Street in New York markieren die Indizes Rekordstände. Der EuroStoxx50 für die wichtigsten Titel in der Euro-Zone schloss so hoch wie zuletzt vor knapp 2 Jahren. Er legte um gut 1 Prozent zu. Der DAX schloss 1,4 Prozent im Plus bei 13.136 Punkten. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,11 45 Dollar wert.