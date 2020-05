B5 Börse: DAX schließt 1,1 Prozent im Plus

Die Papiere von Easyjet sind um gut 4 Prozent gestiegen. Die Aktien der Lufthansa führen die Gewinnerliste im DAX an mit einem Plus von 5,4 Prozent. Ein Anteilsschein ist damit rund 9,80 Euro wert. An der Börse in Paris haben die Papiere von Air France KLM mehr als 1 Prozent zugelegt – und in Dublin fallen Ryanair-Aktien um gut 1 Prozent. Der Chef des irischen Billigfliegers Michael O'Leary schimpft am lautesten über die "subventionssüchtige" Lufthansa und erhöht mit Klagedrohungen den Druck auf die EU-Wettbewerbshüter. Die EU-Kommission muss ja einem Rettungsplan für die Lufthansa zustimmen.

Ölpreis dreht ins Plus

Der deutsche Aktienmarkt schloss mit ordentlichen Gewinnen. Der DAX legte um 1,1 Prozent zu auf 11.781 Punkte. An der Wall Street in New York steigen die Aktienkurse leicht - der Dow Jones um 0,5 Prozent. Der Ölpreis dreht ins Plus. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet gut 35 Dollar. Die US-Lagerbestände an Rohöl sind überraschend gestiegen. Gleichzeitig bleiben die Sorgen um Handelskonflikte. Und der Euro ist 1,10 62 Dollar wert.