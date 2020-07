B5 Börse: DAX rührt sich vor Fed-Entscheidung kaum

Fed-Chef Powell dürfte die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation berücksichtigen und den Weg für weitere Maßnahmen ebnen, heißt es an den Märkten. Die Entscheidung wird für 20 Uhr erwartet. Vorab hielt man sich an den deutschen Märkten lieber zurück. Der DAX ist mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel gekommen. Der M-DAX mit den Nebenwerten kam immerhin 0,3 Prozent voran.

BASF und Deutschen Bank bremsen DAX

Beide Unternehmen haben ihre Quartalsbilanzen und ihre Prognosen vorgelegt. Der Chemiekonzern BASF rechnet nun mit einem schwierigen dritten Quartal. Reaktion an den Märkten: 5 Prozent Abschlag für die Aktie. Damit war BASF das Schlusslicht im DAX. Auch bei der Deutschen Bank waren die Anleger am Ende unzufrieden. Hier gab der Kurs 2,5 Prozent nach. Der Euro legt dagegen weiter zu und ist so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr, bei aktuell 1,17 75 Dollar.