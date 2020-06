B5 Börse: DAX beginnt Handel mit Verlusten

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Verlusten begonnen. Der DAX fällt um rund 1 Prozent auf 12.220 Punkte. Vor dem Wochenende gewann er 0,4 Prozent. Momentan drücken offenbar neue Sorgen um die Folgen der Coronavirus-Pandemie auf die Stimmung. Die Anleger an den internationalen Börsen sind unruhig, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestern einen Rekordanstieg bei den weltweit bestätigten Coronavirus-Fällen meldete.

Wirecard-Aktie stürzt weiter ab

Das dämpft die Hoffnung auf eine zügige Erholung der Weltwirtschaft. Und so notieren wichtige Märkte in Asien im Minus. Der Nikkei in Tokio verlor 0,2 Prozent. Den DAX belastet vor allem ein weiterer Kursrutsch der Wirecard-Aktien. Sie brechen um gut 44 Prozent ein, nachdem angebliche Bankguthaben des Unternehmens in Höhe von 1,9 Milliarden Euro wohl nicht existieren. Die Papiere der Lufthansa werden heute erstmals nicht im DAX gehandelt. Sie büßen rund 6,5 Prozent ein. Die Aktien des DAX-Aufsteigers Deutsche Wohnen steigen um 1,3 Prozent. Und der Euro ist knapp 1,12 Dollar wert.