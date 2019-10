B5 Börse: DAX beginnt Handel mit Verlusten

Am deutschen Aktienmarkt fallen die Kurse. Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 12.155 Punkte. Die Anleger hier folgen ihren Kollegen an der Wall Street und an den Märkten in Asien. Die Stimmung unter den Investoren ist schlecht, nach Meldungen, die die Konjunktursorgen verstärken.

Weitere negative Konjunkturmeldungen erwartet

Heute werden aus Deutschland weitere Einschätzungen erwartet, die nicht gerade Mut machen dürften. In weniger als einer Stunde veröffentlichen die Wirtschaftsforschungsinstitute das Herbstgutachten. Es wurde ja schon bekannt, dass die Wissenschaftler für Deutschland für dieses Jahr nur noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent ausgehen. Im deutschen Leitindex sind die Aktien von Covestro die größten Verlierer mit einem Minus von rund 4 Prozent. Einzig die Papiere von Vonovia und Deutsche Börse zählen zu den Gewinnern mit bis zu plus 0,4 Prozent. Und der Euro ist 1,09 23 Dollar wert.