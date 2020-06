B5 Börse: DAX beginnt Handel mit deutlichen Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben uneinheitlich begonnen. Der DAX steigt um 2 Prozent auf 12.676 Punkte. Die Aktien des DAX-Absteigers Lufthansa drehen nach anfänglichen Verlusten rund 2 Prozent ins Plus - und die des DAX-Aufsteigers Deutsche Wohnen legen um fast 2 Prozent zu.

Aktien hoch bewertet

Die Vorgaben von den Börsen in Asien sind größtenteils positiv. Der Nikkei in Tokio schloss 0,7 Prozent höher. Die Börse in Shanghai dreht ins Plus. Der KOSPI in Südkorea legt um 1,4 Prozent zu. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans steuert auf seine beste Woche seit 2011 zu. Ein Stratege des Vermögensverwalters Perpetual, verwies darauf, dass Aktien wieder so hoch bewertet sind wie zum Höhepunkt des Börsenbooms im Jahr 2000. Viele Investoren seien daher vorsichtig. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,13 65 Dollar wert.