B5 Börse: Bei der Lufthansa droht neuer Ärger

In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" forderte Thiele, den Plan nach zu verhandeln. Er wehrt sich vor allem gegen die vorgesehene staatliche Aktienbeteiligung von 20 Prozent an Europas größter Fluglinie. Die Lufthansa brauche für Sanierung und Gesundung keine Staatsbeteiligung, meint der Chef des Münchner Zulieferers Knorr Bremse. Allerdings versprach Thiele, hier nicht blockieren oder ausbremsen zu wollen. Er hoffe vielmehr, dass noch im Vorfeld etwas bewirkt und in Bewegung gebracht werden könne. Zudem gab Thiele bekannt, dass er seinen Anteil an der Lufthansa erhöht hat. Am Montagabend habe er die meldepflichtige Schwelle von 15 Prozent überschritten.

Börsen ohne klare Richtung

Die Vorgaben für den heutigen Handel an den deutschen Börsen fallen uneinheitlich aus. Während in den USA der Dow Jones gestern Abend zwei Prozent voran kam, schwächeln die Leitbarometer an den Börsen in Asien heute früh. Der Euro steht bei 1,12 77 Dollar.