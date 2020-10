B5 Börse: Anleger kaufen Aktien von Apple und Facebook

Alles wartet auf das neue iPhone 12. Die neue Smartphone-Generation kommt wegen der Corona-Krise etwas später auf den Markt als vorgesehen. Das iPhone 12 soll dabei erstmals für den superschnellen 5G-Mobilfunk gerüstet sein. Experten rechnen mit vier Modellen, die sich in Bildschirmgröße und Prozessorleistung unterscheiden dürften.

Facebook geht auf Kritiker zu

Facebook hat angekündigt, künftig Inhalte zu löschen, durch die der Holocaust geleugnet oder falsch dargestellt wird. Die Richtlinien für Hassreden würden entsprechend ergänzt, teilte das Unternehmen mit. Damit nimmt Facebook seinen Kritikern etwas Wind aus den Segeln.

Alle Indizes im Plus

Die vielen deutlichen Gewinne bescherten dem Nasdaq-Index insgesamt ein Plus von rund 3 Prozent. Der Dow Jones schaffte am Ende ein Prozent knappes Prozent. Geholfen hat dabei auch die Hoffnung auf ein billionenschweres Konjunkturprogramm in den USA – wann immer das auch kommt – derzeit sind Republikaner und Demokraten im Kongress uneins. Die gute Stimmung an den US-Märkten hatte auch hierzulande die Kurse angetrieben. Der DAX schloss 0,7 Prozent höher. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei Werten um 1,18 Dollar.