B5 Börse: Aktienmärkte im Aufwind

Die Stimmung an den Börsen ist deutlich besser geworden. Nach dem miserablen Vorjahr erholen sich die Kurse in ganz Europa. Ob das von Bestand ist, wird man erst in den kommenden Wochen sehen. In Europa beginnt ja erst die Bilanzsaison. Aus Sicht der Anleger wird von größter Bedeutung sein, wie die Konzerne die Turbulenzen um den Brexit, den Handelskonflikt zwischen den USA und China und viele andere politische Streitereien mehr weggesteckt haben. Morgen kommen Daimler und Münchner Rück mit ihren Zahlen.

Wirecard mit Aufholjagd

Der DAX schloss 1,7 Prozent höher bei 11 368. Wirecard erholen sich weiter von den massiven Verlusten der Vorwoche und verteuern sich um gut 7 Prozent auf 132, 40 Euro. Infineon schlossen 0,6 Prozent tiefer. Der Halbleiterhersteller bekommt die Probleme seiner wichtigsten Kunden, der Autobauer, zu spüren. In New York tendieren die Börsen freundlich. Der Euro kostet 1, 14 Dollar.