Umfrage: Jüngere setzen auf Aktien

Anleger brauchen wirklich starke Nerven bislang in diesem Jahr. Der DAX hat seit Jahresbeginn knapp 20 Prozent an Wert verloren. Beim Standard&Poors 500 in den USA waren es sogar mehr als 20 Prozent. Damit befindet er sich offiziell in einem Bärenmarkt. Dennoch sind gerade viele jüngere Menschen von einer Anlage in Aktien überzeugt.

Nach 1980 Geborene setzen verstärkt auf Aktien

30 Prozent der vom Umfrageinstitut YouGov ab Mai Befragten meinen, dass der Aktienmarkt Chancen bietet, fünf Prozentpunkte mehr als in der Umfrage von vor zwei Jahren. Vor allem bei den Jüngeren hat sich viel bewegt. Der Aktienbesitz unter den 1980 und später Geborenen hat in den vergangenen beiden Jahren stark zugenommen.

Fast ein Drittel der Jüngeren hat Aktien

Mittlerweile besitzen 28 Prozent des Jahrgangs 1994 bis 2010, also der sogenannten Generation Z Aktien, neun Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage. Befragt wurden aber nur Volljährige ab 18 Jahren. In der Generation Y, also den zwischen 1980 und 1993 Geborenen, nahm der Aktienbesitz um 7 Prozentpunkte auf 29 Prozent zu.

"Nachhaltige Geldanlagen" besonders beliebt

Stark an Bedeutung gewonnen haben laut der Umfrage «nachhaltige Geldanlagen», also Finanzprodukte, die auf soziale und umweltverträgliche Aspekte ausgerichtet sind. Im Schnitt aller Altersgruppen sagten 38 Prozent, dass ihnen Nachhaltigkeit bei der Geldanlage wichtig sei, in den Generationen Y und Z waren es sogar 42 beziehungsweise 50 Prozent.