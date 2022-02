So erkennen Sie unseriöse Geldanlagen

Schnell noch unterschreiben, sonst ist es zu spät. Viele Anlegerinnen und Anleger wurden bereits auf diese Weise in ein Geschäft gedrängt, das sie eigentlich gar nicht wirklich hätten abschließen wollen – wenn sie genug Zeit gehabt hätten, es sich gründlich zu überlegen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) betont: Seriöse Angebote gibt es nicht nur heute, sondern auch morgen.

Cold Calling, große Versprechen und Überweisungen ins Ausland

Abends klingelt das Telefon, der Anrufer verspricht lukrative Anlagemöglichkeiten. Finger weg, sagen Verbraucherschützer. Solche ungebetenen Anrufe sind in Deutschland verboten. Nächster Punkt, der auf einen unseriösen Anbieter hindeuten könnte: Völlig unrealistische Renditeversprechen.

"Wenn Ihnen jemand zur Zeit der Niedrigzinsen sehr, sehr hohe Gewinne verspricht, ist das per se erst einmal unseriös." Christian Bock, BaFin, Abteilung Verbraucherschutz

Zwar klingt ein Renditeversprechen von acht Prozent im derzeitigen Umfeld mehr als verlockend – aber egal ob es die Beteiligung an einer Cannabisplantage oder einer Baumschule sein soll – es ist unrealistisch.

Soll das mühsam Ersparte weit, weit weg angelegt werden? Die BaFin warnt vor Überweisungen ins Ausland. Denn möglicherweise können die Anlegerinnen und Anleger nicht mehr überblicken, was mit ihrem Geld passiert. Die Erfahrung der Experten: Es hat schon Fälle gegeben, in denen das Unternehmen, dem Geld überwiesen wurde, den Betrag nicht wie vereinbart oder gar nicht investiert hat. Und es kommt noch schlimmer. Manchmal hat es das Unternehmen gar nicht gegeben.

Klein anfangen und viel nachzahlen – Investments auf Probe

Nächstes Warnsignal: Investments auf Probe. "Das haben wir häufiger, dass sie erst einmal einen kleinen Betrag einzahlen sollen, dann machen sie unter Umständen auch einen kleinen Gewinn, und dann werden die Beträge auch immer höher, die sie nachschießen müssen, und irgendwann hat man dann sein Geld verloren. Also der kleine Betrag am Anfang ist auch so ein Signal, wo man aufpassen sollte", so Bock.

Anlage unverständlich – dann eben nicht

Die Anlage ist unverständlich, der Anbieter eventuell auch noch unbekannt? Dann legt man sein Geld besser nicht dort an. Bock warnt: "Wenn Sie das Produkt nicht verstehen, das ihnen verkauft werden soll, definitiv die Finger davon lassen."

Oft lohnt auch ein Blick in die lange Warnliste Geldanlage der Stiftung Warentest. Dort findet man viele unseriöse Anbieter, aber da ständig neue mit neuen Produkten auf den Markt kommen, bleibt einem die Eigenrecherche nicht erspart.

Prospektprüfung ja, Produktprüfung nein

Und dann hat man sich doch zu einer Geldanlage überreden lassen. So ganz hat man das Ganze nicht verstanden, aber egal – der Prospekt, der wurde doch von der BaFin geprüft – da muss doch alles passen mit dem Angebot, oder? Leider nein.

Die Tatsache, dass der Prospekt geprüft wurde, bedeutet nicht, dass die Aufseher das Unternehmen selbst, das Geschäftsmodell oder die Produkte abgesegnet oder beaufsichtigt haben.

Verbot von Nachrangdarlehen und Co?

Selbst prüfen, ob die Geldanlage unseriös sein könnte, ist unumgänglich. Doch Peter Mattil, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, will noch mehr: Er fordert Verbote gewisser Anlageformen, die für Verbraucher ungeeignet sind. So sind ihm beispielsweise Nachrangdarlehen schon lange ein Dorn im Auge.

"Sie müssen sich das so vorstellen: Sie geben einem Unternehmen ein Darlehen, das nachrangig ist. Das heißt, sie kriegen nur ihr Geld wieder, wenn alle anderen bedient werden und sie dürfen nicht einmal, wenn die Renditen ausbleiben, Insolvenzantrag oder so stellen, das schließt der Vertrag alles aus. Das heißt, mit solchen Nachrangdarlehen werden die Anleger völlig rechtlos gestellt. Das ist eine absolute Zumutung und ich frage mich, warum so etwas überhaupt erlaubt ist." Peter Mattil, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

Der Gesetzgeber habe zwar in den vergangenen Jahren viel für den Verbraucherschutz getan, betont der Fachanwalt. Gesetze, Verordnungen und Warnungen in der Presse und von Verbraucherverbänden könnten unerfahrene Anleger jedoch nicht ausreichend schützen.