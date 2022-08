"Agora Energiewende": Gewinne von Stromanbietern abschöpfen

Die Stromproduzenten können derzeit immer höhere Preise an der Energiebörse aufrufen. Die hohen Strompreise führen bei einigen Kraftwerken zu hohen Gewinnen, hat der Energieexperte Simon Müller im Interview mit Bayern 2 betont. "Und diese Zufallsgewinne die sollte man auch abschöpfen, und dann kann man dieses Geld an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben", sagte der Deutschland-Direktor des Thinktanks "Agora Energiewende".

Nachfrage nach Gas reduzieren

Entlastungen könnten entweder als direkte Zahlungen oder als Preisvergünstigungen für eine Grundmenge an Strom erfolgen. "Ganz wichtig ist: Wir müssen die Anreize zum Sparen erhalten. Weil, wenn wir es nicht schaffen, die Nachfrage zu reduzieren, gerade beim Gas, kommen wir in eine sehr schwierige Situation in diesem Winter."

Die Strompreise auf dem Terminmarkt hätten sich Müller zufolge im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. "Hier sollte hoffentlich das Ende der Fahnenstange erreicht sein, aber ganz sicher kann man das natürlich nicht sagen", prognostiziert er.

Viele Gründe für hohen Strompreis

Für die extreme Steigerung des Strompreises gebe es mehrere Gründe. Am Strommarkt "hat sich ein echter Sturm zusammengebraut", so Müller. Der hohe Gaspreis sei dabei nur ein Faktor. Hinzu komme wegen einer weltweiten Dürre wenig Strom aus Wasserkraft. Das führe in der Folge auch zu einem Preisanstieg bei Kohle. "Wir haben eine Krise der Atomkraft in Frankreich", denn weniger als die Hälfte der AKWs seien dort verfügbar.

Die Preise auf dem Terminmarkt werden erst nach und nach bei den Verbrauchern ankommen, schätzt Müller: "Aber auch bei dem Strom müssen wir uns auf sehr stark steigende Preise einstellen."

Simon Müller ist Direktor Deutschland bei Agora Energiewende. Er leitet die Deutschlandarbeit von Agora zu übergreifenden Fragen der Energie- und Klimapolitik sowie in den Bereichen Strom, Wärme und Energieinfrastruktur.