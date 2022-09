175 Jahre Siemens: Mit Erfindergeist zum Weltkonzern

"Das weiß vielleicht nicht jeder. Aber wir waren auch mal sehr weit vorne, was Elektromobilität angeht. Vor über 100 Jahren", erläutert Kiuntke. "Und zwar hat 1847 Werner von Siemens schon davon geträumt, dass er sich mal eine elektrische Droschke bauen will, die ihn nicht im Dreck stehen lässt. Das war sein Zitat. Es hat etwas gedauert, aber ab 1905 hat Siemens elektrische Automobile gefertigt. Aus verschiedensten Gründen hat man 1910 die Produktion der Elektroautomobile eingestellt." Das Problem waren schon damals die Akkus. Die Reichweite war sehr eingeschränkt.

Die Anfänge von Siemens als Hinterhofwerkstatt

Am 1. Oktober 1847 gründete Werner Siemens, der 1888 in den Adelsstand erhoben wurde, zusammen mit Johann Georg Halske ein Unternehmen in Berlin: die Telegraphen-Bau-Anstalt Siemens & Halske. Die Firma war damals eine Hinterhofwerkstatt. Werner von Siemens war der Erfinder, Halske der Techniker, der die Ideen umsetzte. In den ersten Jahren drehte sich alles um Kommunikation. Und da spielte Mitte des 19. Jahrhunderts die Telegraphie eine entscheidende Rolle. Das erste Gerät, das Werner von Siemens erfand, war ein sogenannter Zeigertelegraph. Im Gegensatz zu den Produkten der Konkurrenz konnte das Gerät Nachrichten nahezu fehlerfrei übertragen. Schon bald erhielt die junge Firma den Auftrag, eine Telegraphenlinie von Berlin nach Frankfurt am Main zu bauen. "Innerhalb von wenigen Monaten hat man diese Linie dann gebaut von Berlin nach Frankfurt und dann, als in der Paulskirche der preußische König zum deutschen Kaiser gewählt wurde, konnte diese Nachricht über diese neue Linie innerhalb von einer Stunde nach Berlin übertragen werden. Natürlich eine Sensation zur damaligen Zeit", erklärt Kiuntke.

Gemeinsam mit seinen Brüdern, die er bald mit ins Unternehmen holte, arbeitete Werner von Siemens auch an einer Telegraphenlinie durch den Atlantik von Europa nach Amerika. Ein riesiges Projekt, das immer wieder zu scheitern drohte. "Man muss sich das vorstellen: Er hat einfach ein Schiff gechartert, hat Kabel darauf geladen und ist dann quasi losgefahren", führt Kiuntke aus. "Was sie alle nicht bedacht haben, war: Man muss die Kabel so verstauen, dass sie nicht hin- und her rollen, oder dass sie das Schiff nicht in Gefahr bringen. Und alle diese Erfahrung hat er dann gemacht - zusammen mit seinen Brüdern - bei diesen ersten Verlegungen. Er hat sehr viel Lehrgeld bezahlt." Aber genau das unterscheide einen erfolgreichen Unternehmer von einem nicht erfolgreichen, so Kiuntke. Andere hätten vielleicht aufgegeben, die Brüder Siemens seien den Schritt jedoch weitergegangen. "Und diese ganzen Erfahrungen sind in dieses Schiff eingeflossen, das dann das erste eigene Transatlantikkabel von Siemens von Europa nach Amerika verlegt hat."

Von der Telegraphie über Kraftwerke zu elektrischen Bahnen

Schnell wuchs auch das Auslandsgeschäft. Einer der ersten und lukrativsten Märkte war Russland. Für das Zarenreich baute Siemens eine Telegraphenlinie mit insgesamt 9.000 Kilometern Kabel. "Das war ein Riesenauftrag für dieses kleine Unternehmen", erklärt Martin Lutz. "Teilweise hat die Firma in diesen Jahren 70 bis 80 Prozent des Gesamtumsatzes in Russland erwirtschaftet, und man kann das an Mitarbeiterzahlen auch noch mal ganz deutlich sehen. 1853 hatte Siemens und Halske in Berlin unter 50 Mitarbeiter. Zwei Jahre später waren es dann über 300."

Doch Werner von Siemens blieb nicht bei der Telegraphie. Er entdeckte das Dynamoelektrische Prinzip, mit dem erstmals wirtschaftlich Strom erzeugt werden konnte. Die ersten großen Generatoren wurden gebaut. Und in Bayern wurde das erste festinstallierte Kraftwerk der Welt errichtet. Es erzeugte den Strom zur Beleuchtung der Venusgrotte auf Schloss Linderhof, dem Lieblingsschloss König Ludwigs II.

Mit seinen Ideen veränderte Werner von Siemens auch die Mobilität der Menschen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Er entwickelte eine elektrische Bahn und stellte sie 1879 auf der Berliner Gewerbeausstellung vor. Die Besucher konnten sich dort im Kreis herumfahren lassen. Damit war der Prototyp der elektrischen Straßenbahn geboren. Bereits wenige Jahre später rollten auch in anderen Städten diese neuen Verkehrsmittel, wie etwa in Nürnberg. Auch bei den führerlosen U-Bahnen war Nürnberg Vorreiter in Deutschland. Zusammen mit Siemens wurde dort schon 2008 diese moderne Technik eingeführt.