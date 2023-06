Aufstieg in die 3. Liga: SpVgg Unterhaching ist bereit

Die Entscheidung, ob die SpVgg Unterhaching für die Aufstiegsspiele meldet, zog sich wie ein Kaugummi. Seit letzter Woche ist klar: Die Rot-Blauen wollen nach zwei Jahren in der Regionalliga zurück nach oben. In zwei Partien geht es gegen den Meister der Regionalliga Nordost, den FC Energie Cottbus um den letzten freien Platz in der 3. Liga. Das Hinspiel findet am Mittwoch in der Lausitz statt (20.30 Uhr/Livestream BR24Sport), das Rückspiel am Sonntag dann in Haching (13 Uhr/Livestream BR24Sport).

Wagner zur Aufstiegsregelung: "Stückweit ein Irrsinn"

"Nach 38 Spielen und einer sehr langen Saison ist das für uns jetzt eine Highlightwoche mit zwei wunderbaren Spielen", sagt SpVgg-Trainer Sandro Wagner gegenüber BR24Sport. "Dafür spielst du Fußball." Der scheidende Coach versucht das Positive nach vorne zu kehren, auch wenn er die Aufstiegsregelung kritisch sieht: "Natürlich ist es ein Stückweit Irrsinn, dass ein Meister nicht aufsteigt, das ist natürlich Quatsch. Aber wir versuchen das jetzt so anzunehmen."

Seine Mannschaft, so Wagner sei in dieser Saison schon mit einigen schwierigen Situationen konfrontiert gewesen (Stichwort: zu spät bezahlte Gehälter), es sei aber "beeindruckend", wie sie damit umgegangen sei. "Deshalb bin ich sehr positiv, was die zwei Spiele angeht, auch wenn es Phasen geben wird, wo es nicht perfekt läuft."

Zentrich fällt aus - Lockerheit behalten

Wagner sieht seine Spieler im Detail und top vorbereitet auf Cottbus: "Jeder freut sich darauf, und jeder weiß, wie er in jeder Phase reagieren muss." Dabei sei es wichtig, trotzdem eine gewisse Lockerheit an den Tag zu legen, "das Kreative brauchen wir auch weiterhin". Bis auf Verteidiger Viktor Zentrich sind alle Stammspieler fit, auch das stimmt zuversichtlich.

Nicht ideal fand Wagner, dass die Mannschaft so lange im Unklaren gelassen wurde, ob die SpVgg nun an den Aufstiegsspielen teilnimmt oder nicht. In erster Linie hatte zwar Gegner Cottbus das Zögern der SpVgg-Verantwortlichen um Präsident Manfred Schwabl kritisiert, was Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz auch in deutlichen Worten formulierte.

Verständnis für Kritik aus Cottbus

Aber auch Wagner musste mit der Situation klarkommen: "Das war keine schöne Situation für uns. Ich habe gehört, dass Cottbus das sauer aufgestoßen ist, was ich komplett nachvollziehen kann. Aber wir hatten auch selber unsere Probleme damit."

Präsident Schwabl verteidigte das Vorgehen gegen über BR24Sport erneut: Es hätte ja keinen Sinn gemacht, für die Relegationsspiele zu melden, wenn man dann die Drittligalizenz nicht bekommen hätte. "Ich hätte vielleicht an Stelle der Cottbuser genauso reagiert, aber wir sind ja nicht dafür bekannt, irgendwelche Scharmützel zu machen." In einem Telefonat mit dem Präsidenten aus Cottbus habe er auch Verständnis erfahren: "Das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde."

Nun aber ist alles geklärt, die Verantwortlichen hätten "ihre Hausaufgaben gemacht" und nun seien die Spieler am Zug. "Die Mannschaft hat's nach dieser Saison verdient, sportlich aufzusteigen."