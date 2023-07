WM-News-Ticker: Popps Kapitänsbinde "Gegen Gewalt an Frauen"

10.58 Uhr: Öffentliche Einheit: Oberdorf trainiert erstmals auf dem Platz

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf (21) hat in der Vorbereitung auf den WM-Auftakt gegen Marokko (24. Juli) erstmals wieder auf dem Platz und mit Ball trainiert. Die Mittelfeldspielerin (Oberschenkelverletzung) absolvierte beim öffentlichen Training am Sonntag in Wyong unter anderem Lauf- und Passübungen sowie leichte Steigerungsläufe. Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung/beide VfL Wolfsburg) trainierte weiterhin abseits des Platzes.