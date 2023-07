WM-Auftakt nach Schweigeminute: Neuseeland mit Überraschungssieg

Die ersten Momente der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland fanden in einem Zwiespalt statt: Einerseits, die Freude, dass das große Turnier nun endlich losgeht, die bunten Fahnen, die auf dem Feld geschwenkt wurden, der Haka, der traditionellen Tanz, den eine Maori-Gruppe auf dem Rasen aufführte, in den wenig später der Ball rollen sollte. Anderseits wehten die Flaggen vor dem Stadion auf Halbmast, die Stimmung war trüb, als sich die Gastgeberinnen aus Neuseeland und die norwegischen Spielerinnen vor dem Anstoß des Eröffnungsspiels zu einer Schweigeminute versammelten.

Kurz vor dem geplanten Anpfiff hatte in der neuseeländischen Hauptstadt Auckland, Ort des Eröffnungsspiels, ein Mann auf einer Baustelle um sich geschossen und dabei zwei Personen getötet und mindestens sechs weitere verletzt. Schnell wurde entschieden, dass die WM trotzdem wie geplant um 9 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden solle.

Wilkinson bringt die Gastgeberinnen in Führung

Sportlich standen die Favoritinnen vor dem Anpfiff eindeutig fest. Die Gastgeberinnen aus Neuseeland gingen als klare Außenseiterinnen in das Spiel gegen Norwegen. Und doch gehörten die erste Halbzeit dieses Turniers den "Swanz", wie die Nationalmannschaft Neuseelands genannt wird. Mit schnellem Umschaltspiel und langen Bällen wurden die Neuseeländerinnen immer wieder gefährlich, doch einen hochkarätigen Abschluss musste Norwegens Aurora Mikalsen nicht parieren.

Kurz nachdem Halbzeit änderte sich schlagartig: Wieder war es ein schneller Konter: Rechts marschierte Jacqui Hand an der Gegenspielerin vorbei und spielte flach in den Lauf von Hannah Wilkinson, die den Ball sieben Metern den Ball einfach über die Linie drückte (47.). Das 1:0 für die Gastgeberinnen löste allerdings keinen Sturmlauf der Norwegerinnen aus. Gegen eine gut gestaffelte Verteidigung fanden sie kein Durchkommen und konnten sich bei Mikalsen bedanken, die mit einer schönen Parade das 0:2 verhinderte (77.).

Strafstoß kurz vor Schluss: Percival mit Nervenflattern

Kurz vor Schluss begann doch noch etwas wie ein Aufbäumen von Norwegen, während bei den Gastgeberinnen die Kräfte schwanden. Ein Lattenkracher von FC-Bayern-Spielerin Tuva Hansen läutete die Schlussoffensive ein (82.). Nur wenig später sorgte sie allerdings mit einem Handspiel im eigenen Strafraum fast für die Vorentscheidung. Beim fälligen Elfmeter hielt Ria Percival dem Druck nicht stand und traf nur die Latte.

Es sollte sich nicht rächen. Auch die neun Minuten Nachspielzeit konnte Norwegen nicht nutzen. Die letzten guten Chancen blieben ungenutzt und im Stadion in Auckland brach großer Jubel aus, während sich auf dem Platz die Neuseeländerinnen in den Arm fielen.