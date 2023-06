U21 droht EM-Vorrunden-Aus: Ist der DFB nur noch Mittelmaß?

Nach den drei sieglosen und ernüchternden A-Länderspielen unter Bundestrainer Hansi Flick steht im Sommer 2023 auch die lange Zeit so erfolgreiche U21 vor einem Debakel. Nach dem 1:1 in langer Überzahl gegen Israel und dem 1:2 gegen Tschechien droht der Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo bei der EM das erste Vorrunden-Aus seit zehn Jahren.

Mit Blick auf die sich häufenden Rückschläge und die große Tristesse ein Jahr vor der Heim-EM sprach DFB-Sportdirektor Rudi Völler vom "Spiegelbild zur A-Nationalmannschaft" und musste zugeben: "Die Ergebnisse sprechen jetzt nicht unbedingt für uns."

Fehlender DFB-Erfolg für Völler "Mentalitätsfrage"

Und auch das Frauen-Nationalteam spielte zuletzt nicht groß auf und erzeugt einen Monat vor WM-Beginn noch keine Aufbruchsstimmung. "Die nackten Zahlen sind, wie sie sind. Da kann man schwer was dagegen argumentieren", gab auch Völler zu, der sich aber nochmals klar vor Flick und U21-Trainer Antonio Di Salvo stellte. Bundestrainer Flick traut er weiter den Neustart nach der Sommerpause zu, Di Salvos Vertrag wurde kurz vor der EM bis 2025 verlängert.

Dass es nach der tiefen Krise der A-Nationalmannschaft mit zuletzt drei vermurksten Turnieren nun auch im Nachwuchs hapert, hält Völler aber nicht für einen Zufall. "Ich will nicht sagen, dass es fehlende Qualität ist, aber es ist ein Manko", sagte er. "Es ist eine Mentalitätsfrage, und das müssen wir wieder hinbekommen." Hier seien nun alle im deutschen Fußball gefordert: Vereine, Verbände, DFL und DFB.

Hoffnungen auf Titelverteidigung der U21 waren groß - jetzt droht Debakel

Die Chance der U21 auf das Viertelfinale ist einen Monat nach dem EM-Titel der U17 nur noch minimal. Am Mittwoch im Gruppenfinale braucht Deutschland einen Sieg gegen die bislang starken Engländer und muss zudem auf einen Erfolg Israels gegen Tschechien hoffen. Dem Titelverteidiger droht nun nicht nur der Vorrunden-K.o., sondern auch das Verpassen der Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Nach der Erfolgs-Ära unter Stefan Kuntz mit drei Final-Teilnahmen und zwei Titeln, die Di Salvo als Co-Trainer mitgestaltet hatte, waren auch die Hoffnungen vor dem Turnier in Georgien und Rumänien groß gewesen. Di Salvo nannte die Olympia-Quali als Mindestziel, Youssoufa Moukoko gab selbstbewusst den erneuten Titel als Anspruch aus.

Di Salvo: "Wir schauen auf uns"

Jetzt heißt es also gegen England: Alles oder Nichts. "Wir wollen dieses Spiel gewinnen - auch in dem Wissen, dass wir gegen den stärksten Gegner in der Gruppe spielen werden", sagte Di Salvo: "Natürlich werden wir auch das andere Spiel im Blick haben, aber erstmal schauen wir auf uns."

Nach den Enttäuschungen gegen die beiden vom Marktwert her schwächsten Teams des ganzen Turniers geht es nun gegen die nominell zweitbeste Nation nach Frankreich. England steht mit zwei souveränen 2:0-Siegen bereits vorzeitig als Gruppensieger im Viertelfinale.