Triathlon: Challenge Roth am 25. Juni 2023 live im BR

Triathlon-Fans wissen seit jeher, dass Roth einmalig ist. Doch in diesem Jahr kommt – mal wieder – ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal dazu. Denn es ist der einzige Wettbewerb der Saison, der am selben Tag die weltbesten Athletinnen und Athleten vereint.

Angesichts des hochklassigen Teilnehmerfeldes sowohl bei den Frauen als auch den Männern wäre es keine Überraschung, wenn sogar Rekorde fallen. Weltweit wird das Spektakel in über 170 Ländern zu sehen sein. Der BR ist als "Heimatsender" natürlich auch wieder live dabei und überträgt das Spektakel ab 6.15 Uhr großflächig im BR Fernsehen und als Stream auf BR24Sport (Web und App) sowie in Einblendungen im Radio.

Viele Triathlon-Stars am Start

Die Startliste der Frauen ist die beste, die es jemals außerhalb der WM in Hawaii gegeben hat. Mit Anne Haug aus Bayreuth, der Schweizerin Daniela Ryf und der Amerikanerin Chelsea Sodaro kommen gleich drei Weltmeisterinnen nach Mittelfranken. Für Anne Haug wäre ein weiterer Triumph in Roth sogar ihr dritter in Folge.

Das Männerfeld muss sich dahinter nicht verstecken. Hier sind mit Patrick Lange und Sebastian Kienle zwei deutsche Hawaii-Champions am Start, dazu kommen mit dem Nürnberger Andreas Dreitz, Nils Frommhold und Titelverteidiger Magnus Ditlev aus Dänemark noch drei weitere Athleten, die in Roth bereits gewonnen haben. Zu bewältigen sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren inklusive der zweimaligen Überfahrt des legendären Solarer Bergs plus ein Marathon.

Live ab 6.15 Uhr im BR Fernsehen und bei BR24Sport

Das BR Fernsehen geht bereits um 6.15 Uhr und damit 15 Minuten vor dem Start live auf Sendung. Moderatorin Julia Büchler begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Schwimmstart an der Kanallände Hilpoltstein, die Kommentatoren der XXL-Liveübertragung sind Thomas Klinger und Tobias Barnerssoi. Experte am Mikrofon ist Timo Bracht, Roth-Sieger 2014. Live von der Strecke melden sich immer wieder Markus Othmer und Florian Weber.

Die Fernsehübertragung endet neun Stunden später um 15.15 Uhr – unterbrochen nur von einer kurzen Pause von 11 bis 12 Uhr, in der Sportfans aber keine Sekunde verpassen: Denn in dieser Zeit ist das Geschehen ohne Unterbrechung im Livestream auf BR24Sport (Web und App) zu sehen, der vom Start bis zum Finish des Triathlons durchgängig läuft.

Legendäre Finish-Party im Livestream ab 22.30 Uhr

Und auch das Ende der Veranstaltung mit der legendären Finishline-Party im Zielbereich und der anschließenden Abschlussshow rund um die Ankunft der letzten Teilnehmer wird von 22.30 bis 23.15 Uhr im Livestream übertragen.

Die Hörfunkwellen BAYERN 3 und BR24 sowie die Online- und Social-Media-Kanäle des BR berichten ebenfalls ausgiebig aus Roth.