Triathlon-Klassiker Challenge Roth: Livestream, Zeitplan und Co.

Am 25. Juni steigt der Challenge Roth. Der Langstrecken-Triathlon in Franken besticht durch seine familiäre Atmosphäre. Viele hochkarätige Triathleten starten in Roth, obwohl sie sich damit nicht für den Ironman auf Hawaii qualifizieren können.

Seit wann gibt es den Triathlon in Roth?

Der Grundstein wurde 1984 mit dem Frankentriathlon gelegt. 1988 feierte der Ironman Europe Premiere. 2001 wurde das Ironman-Label zurückgegeben, 2002 die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. Mittlerweile ist der Challenge Roth ein Triathlonklassiker.

Welche Distanzen sind zu absolvieren?

Die Athleten müssen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon über 42,195 Kilometer bewältigen.

Wer sind die bekanntesten Gewinner in Roth

Roth ist zu einem Triathlon-Mekka geworden. Die 7:35:39 Stunden von Jan Frodeno 2016 und Chrissie Wellingtons Zeit von 8:18:13h aus dem Jahr 2011 sind die bis heute gültigen Weltrekordzeiten auf der Triathlon-Langdistanz. Auch Anne Haug, Patrick Lange, Sebastian Kienle und Daniela Ryf sind bekannte Gesichter der Szene.

Wer waren die bisherigen Gewinner beim Challenge Roth?

Sieger:

Lothar Leder (Deutschland) 2002, 2003

Chris Mc Cormack (Australien) 2004, 2005, 2006, 2007

Patrick Vernay (FRA) 2008

Michael Göhner 2009

Rasmus Henning (Dänemark) 2010

Andras Raelert (2011)

James Cunnama (Südafrika) 2012

Dirk Bockel (Luxemburg) 2013

Timo Bracht (Deutschland) 2014

Nils Frommhold (Deutschland) 2015

Jan Frodeno (Deutschland) 2016

Bart Aernouts (Belgien) 2017

Sebastian Kienle (Deutschland) 2018

Andras Dreitz (Deutschland) 2019

Patrick Lange (Deutschland) 2020

Magnus Ditlev (Dänemark) 2022

Siegerinnen:

Nina Kraft (Deutschland) 2002

Nicole Leder (Deutschland) 2003, 2004

Belinda Granger (Australien) 2005

Joanna Lawn (Australien) 2006

Yvonne van Vlerken (Niederlande) 2007, 2008, 2015

Chrissie Welington (Großbritannien) 2009, 2010, 2011

Rachel Joyce (Großbritannien) 2012

Caroline Steffen (Schweiz) 2013

Mirinda Carfrae (Australien) 2014

Daniela Ryf (Schweiz) 2016, 2017

Daniela Sämmler (Deutschland) 2018

Lucy Charles-Barclay (Großbritannien) 2019

Anne Haug (Deutschland) 2021, 2022

Wie sind in diesem Jahr die Favoriten?

Mit Patrick Lange, Anne Haug, Sebastian Kienle, Daniela Ryf und Chelsea Sodaro sind gleich fünf Hawaii-Champions in Roth an den Start.

Inklusive Vorjahressieger Magnus Ditlev, und Andi Dreitz und Nils Frommhold werden sieben Athletinnen und Athleten, die bereits in Roth gewinnen konnten, das Topfeld anführen und um den Sieg kämpfen.

Dazu gibt Laura Philipp, die die schnellste Ironman-Weltbestzeit hält, ihr Debüt im fränkischen Triathlon-Mekka. Auch Sam Laidlow, Zweiter bei der WM 2022 auf Hawaii, hat Ambitionen auf Platz eins. "Ich möchte das Rennen gewinnen", so der Franzose.

Wie ist der Zeitplan des Challenge Roth 2023?

Startschuss

Schwimm-Start: 6.30 Uhr

Wechsel aufs Rad

ca. 7.15 Uhr: die schnellsten Männer

ca. 7.23 Uhr: die schnellsten Frauen

Wechsel zum Laufen

ca. 11.26 Uhr: die schnellsten Männer

ca. 12.06 Uhr: die schnellsten Frauen

Erwarteter Zieleinlauf Sieger/Siegerin

Zieleinlauf Sieger: ca. 14.05 Uhr

Zieleinlauf Siegerin: ca. 14.51 Uhr

TV und Livestream Challenge Roth 2023

BR24Sport überträgt den Klassiker neun Stunden live am 25. Juni ab 6 Uhr. Vom Start bis zum Finish können alle Challenge-Fans das Rennen komplett und ohne Unterbrechung verfolgen. Das Rennen im BR-Stream ist zu sehen auf br24sport.de und sportschau.de.

Von 6.15 bis 15.15 Uhr überträgt der Bayerische Rundfunk auch live im BR Fernsehen, mit einer programmbedingten Pause von 11 bis 12 Uhr. Zusätzlich berichtet der BR den ganzen Renntag sowie in den Tagen rund ums Rennen auf all seinen Kanälen vom Triathlonspektakel in Roth.