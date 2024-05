16 Saisontreffer: Torschütze Uzun wird dem Club fehlen

"Ein krasse Saison", hat Can Uzun mit dem Club erlebt. Beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg wurde der drohende Abstieg am 33. Spieltag noch einmal abgewendet. Großen Anteil daran hatte auch der Jungstar, der gegen den SV Elversberg mit einem feinen Pass, das 1:0 für Felix Lohkemper auflegte und nach schönem Alleingang mit seinem 16. Saison-Treffer zum 3:0 alles klar machte. Im letzten Spiel am Sonntag gegen den Hamburger SV fehlt Uzun gelbgesperrt.

Sportlich zieht es den 18-Jährigen nun vom zweitklassigen 1. FC Nürnberg, bei dem Aufsichtsratschef Peter Meier eine mangelnde "sportliche Entwicklung" sieht und damit auch die Trennung von Sportvorstand Dieter Hecking begründete, zu einem neuen Klub. Das Ziel ist offiziell zwar noch nicht bekannt, es soll aber Bundesligist Eintracht Frankfurt werden. Der Wechsel für angeblich rund zehn Millionen Euro Ablöse gilt als ausgemacht.

Stadioneinlauf: "Ein ganz krasses Gefühl"

Fehlen wird Uzun die Atmosphäre, die die Fans ins Nürnberger Stadion bringen: "Was am meisten im Kopf bleibt sind auf jedenfalls die Choreos", so das Ausnahmetalent. Das sei immer Gänsehaut, wenn man ins Stadion läuft. "Ein ganz krasses Gefühl. Noch einmal Dankeschön an die Fans." Die stellten sich bei seiner letzten Autogrammstunde für den Club in einer langen Schlange an, um sich u. a. noch schnell das Trikot, in dem Uzun nun nicht mehr auflaufen wird, signieren zu lassen oder noch ein Selfie zu schießen. "Kann dem Uzun nur das Beste wünschen und viel Erfolg in seinem neuen Verein", sagte ein Clubfan bei der Signierstunde in der Nürnberger Innenstadt. Das er im Herzen Clubberer bleibe, "das ist ja das Wichtigste daran", so ein weiterer Uzun-Fan.

Ein erstes Wiedersehen könnte es mit dem 18-Jährigen bei der Europameisterschaft vom 14. Juni bis zum 14. Juli geben. Denn Uzun hofft noch auf seine EM-Teilnahme mit der Türkei. Und ob er in der Saison 2024/25 ins Eintracht-Trikot schlüpfen wird, dürfte auch in naher Zukunft offiziell bekannt werden.