Trainingslager läutet heiße WM-Phase ein: Popp will den Titel

Für die deutschen Fußball-Frauen steht vom 20. Juli bis 20. August die WM auf dem Plan. In Herzogenaurach hat jetzt die heiße Phase der Vorbereitungen begonnen. Am mittelfränkischen "Homeground" war schon der Teamspirit für den EM-Höhenflug im vergangenen Sommer entstanden.

Zurückzukehren "war Freude pur", sagte Kapitänin Alexandra Popp. "Die Stimmung ist super und das erste Training lief schon." Und: "Es gab sehr viel Gutes zu sehen." Ziel sei es auch für das Turnier wieder enger zusammenzuwachsen. Auf und neben dem Platz. Das gute Gefühl aus dem vergangenen Jahr sei noch da. So könne man daran "anknüpfen und darauf aufbauen."

Die Performance der DFB-Männer soll die Mannschaft nicht beeinflussen: "Wir werden nur auf uns schauen". Denn dem Team sei bewusst, "dass wir letztes Jahr mit der Europameisterschaft was entfacht haben, und es ist uns auch bewusst, dass wir auch einen Druck haben, es mit der WM mindestens bestätigen zu müssen." Popp will jedenfalls liefern und hat ein klares Ziel mit dem DFB-Team vor Augen: "Ich möchte den Titel holen."

Voss-Tecklenburg will an sportlichen Themen arbeiten

Bis zum Abflug zum Turnier werden die Spielerinnen noch zwei Lehrgänge und zwei Testspiele absolvieren. "Wir wollen die zwei Lehrgänge bestmöglich nutzen, um mit den Spielerinnen individuell sowie im Team an den sportlichen Themen zu arbeiten, die wir in den vergangenen Länderspielen noch nicht so gut auf den Platz gebracht haben", so Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer DFB-Mitteilung.

FCB-Stars um Schüller ab Freitag dabei

25 Spielerinnen sind schon zum Start der WM-Vorbereitung auf dem Campus eingetroffen. Darunter auch zehn Spielerinnen des VfL Wolfsburg um Popp. Zudem ist Mittelfeldspielerin Melanie Leupolz vom FC Chelsea und Sara Däbritz von Olympique Lyon pünktlich erschienen.

Komplettiert wird das vorläufige Aufgebot der Bundestrainerin am Freitag von den fünf Spielerinnen des FC Bayern, Lea Schüller, Klara Bühl, Lina Magull, Carolin Simon und Sydney Lohmann sowie Chelsea-Torhüterin Ann-Katrin Berger. Nicht bei der WM dabei sein werden die Münchner Vize-Europameisterinnen Giulia Gwinn (nach Kreuzbandriss) und Linda Dallmann (nach Syndesmoseriss).

Interner Konkurrenzkampf um die 23 Startplätze

Im ersten von zwei Trainingslagern geht es für die Fußballerinnen zunächst um den internen Konkurrenzkampf. Denn nicht alle kommen am Ende mit auf die Reise. 23 Spielerinnen kann Voss-Tecklenburg nominieren. Popp unterstreicht, "natürlich ist jede einzelne Spielerin hier, um hinterher nach Australien fliegen zu wollen." In den nächsten Tagen werden man sehen, dass es gut zur Sache gehen wird. "Dass es da dann ein bisschen heißer hergeht als vielleicht sonst", findet die Leaderin Popp sogar gut.

Länderspiele gegen Vietnam und Sambia

Das endgültige Aufgebot wird Voss-Tecklenburg nach den Länderspielen am Samstag gegen Vietnam in Offenbach (18.15 Uhr) sowie am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth gegen Sambia und dem Ende der zweiten Vorbereitungsphase (1. bis 8. Juli) benennen. "Wir haben eine enorm hohe Qualität im Kader. Daher steht außer Frage, dass die Nominierung am Ende des zweiten Lehrgangs eine besondere Herausforderung wird", so die 55-Jährige.

Der Abflug nach Australien ist für den 11. Juli geplant. Das erste Gruppenspiel steht am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko an (10.30 Uhr MESZ), ehe es dann gegen Kolumbien und Südkorea geht.