WM-Traum für Giulia Gwinn geplatzt

Im Oktober vergangenen Jahres passierte es: Giulia Gwinn zog sich zum zweiten Mal in ihrer Karriere eine Kreuzbandverletzung zu - lange kämpfte sie in der Reha, um bei den Fußball-Weltmeisterschaften in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) dabei zu sein. Doch jetzt ist der Traum einer WM-Teilnahme für die Bayern-Spielerin geplatzt. Die Außenverteidigerin steht nicht im 28-köpfigen vorläufigen Aufgebot von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

"Giulia ist zwar mit ihrem Rehaplan sehr weit, jedoch fehlen ihr mehrere Wochen Trainingszeit", sagte Voss-Tecklenburg. Noch Ende März machte die Bundestrainerin Gwinn und Linda Dallmann, der anderen Langzeitverletzen des FCB, leise Hoffnung auf eine Teilnahme. "Es wäre nicht schlau zu sagen, es gibt keine Chance", sagte die 55-Jährige damals. Doch die gibt es nun für beide nicht mehr. Auch Dallmann ist nicht dabei.

Gwinn war bei der EM 2022 in England Stammspielerin und eine der herausragenden Kräfte im Team der Vize-Europameisterinnen. Die 28 Jahre alte Dallmann kam bei allen sechs Turnierspielen zum Einsatz, fünfmal wurde die Angreiferin dabei eingewechselt. Sie erlitt vor vier Wochen einen Syndesmosebandriss.

Ärger um FC Bayern

Unerwartet Ärger gibt es um die Abstellung der fünf Spielerinnen des FC Bayern München. Sie werden erst am 23. Juni und damit drei Tage später ins Trainingslager anreisen. "Entgegen getroffener Absprachen zu Beginn des Jahres hat sich leider ein Verein dazu entschieden, ihre Spielerinnen nicht, wie vereinbart, zum 20. Juni abzustellen", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, in einer DFB-Mitteilung.

Auch Voss-Tecklenburg wurde von der Entscheidung der Bayern hart getroffen. "Vor allem für die Spielerinnen ist es eine schwierige Situation", sagte die Bundestrainerin: "Unsere Vorbereitung bringt das durcheinander. Das schränkt uns als Team ein."

Trainingslager in Herzogenaurach

Das Team der Vize-Europameisterinnen wird von Kapitänin Alexandra Popp und Stammkeeperin Merle Frohms vom VfL Wolfsburg angeführt.

Nach den beiden Trainingslagern in Herzogenaurach mit Testspielen am 24. Juni in Offenbach gegen Vietnam und am 7. Juli in Fürth gegen Sambia wird der endgültige Kader mit 23 Spielerinnen bekannt gegeben. Die DFB-Frauen treffen in der WM-Vorrunde auf Marokko (24. Juni), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August). Voss-Tecklenburg setzt weitgehend auf den Stamm der EM 2022 in England.