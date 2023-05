FC Bayern legt im Titel-Fernduell vor

Die Formkurve zeigt wieder nach oben beim FC Bayern München: Dank einer spielerisch ordentlichen Leistung siegten die Münchner beim früheren Dauerrivalen SV Werder Bremen mit 2:1 (0:0). Serge Gnabry brachte den Rekordmeister in der 62. Minute in Führung, Leroy Sané erhöhte auf 2:0 (72.), Bremen konnte kurz vor Schluss durch Niklas Schmidt nur noch verkürzen (87.).

Damit blieben die Bremer auch im 27. Duell nacheinander gegen die Bayern sieglos. Drei Spieltage vor Saisonschluss hat die Mannschaft von Thomas Tuchel nun bis Sonntag vier Punkte Vorsprung auf den BVB, der gegen Wolfsburg unter Zugzwang steht.

Bayern auch ohne Müller dominant

Thomas Tuchel verzichtete erneut auf Thomas Müller in der Startelf, dafür bekamen die zuletzt unzufriedenen Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui eine Bewährungschance von Beginn an. Die Bayern machten gleich Druck, schnürten die Norddeutschen, die auf ihren Torjäger Niklas Füllkrug verzichten mussten, in der eigenen Hälfte ein und holten einige Eckbälle raus.

Was fehlte war die unmittelbare Torgefahr. Erst in der 21. Minute war Jiri Pavlenka im Werder-Tor erstmals richtig gefordert. Mit einem Reflex wehrte er einen Kopfball von Benjamin Pavard aus kurzer Distanz ab.

Groß vergibt, Gnabry und Sané treffen

Die Bremer kamen erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel. Zweimal wurde es prompt brenzlig für die Bayern: Erst sorgte eine scharfe Hereingabe von Romano Schmid für Gefahr, unmittelbar danach tankte sich Christian Groß in den Sechzehner durch, zielte dann aber einen Tick zu hoch.

Werder verteidigte auch nach dem Wechsel leidenschaftlich und versuchte Nadelstiche zu setzen. Mit der Auswechslung von Amos Pieper, dem Gnabry auf die Füße getreten war, musste der beste Werder-Verteidiger runter. Das nutzten die Bayern prompt zur Führung: Jamal Musiala ließ eine Flanke abtropfen, der frei stehende Gnabry musste nur noch einschieben (62.).

Heiße Schlussphase nach dem Anschlusstreffer

Das elfte Saisontor des Nationalspielers war der Knotenlöser. In der Folge ließen die Bayern den Ball besser laufen. Mit der Einwechslung von Sané und Thomas Müller kamen noch einmal frische Kräfte für die Offensive. Sané erhöhte nach einer schönen Kombination auf 2:0 (72.). Doch das war's noch nicht, denn Werder gab nicht auf: Marvin Ducksch und Jens Stage scheiterten noch, ehe Niklas Schmidt in der 87. Minute doch noch der Anschlusstreffer gelang und er damit eine heiße Schlussphase einläutete. Doch es blieb beim 1:2.