Nach langer Zwangspause: Münchner Christkindlmarkt wird eröffnet

Der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz in München ist zurück. Nachdem er vergangenes Jahr wenige Tage vor dem Start doch noch wegen Corona abgesagt worden war, soll heuer wieder alles seinen gewohnten Gang nehmen. Am Montag um zehn Uhr beginnt der Verkauf.

Angebot an 135 Buden

Der Markt ist genau so groß wie vor Corona und erstreckt sich vom Marienplatz in die Fußgängerzone in der Kaufingerstraße, in die Weinstraße und über den Rindermarkt in die Sendlingerstraße. 135 Buden und Standln erwarten die Besucher. Christbaum-, Weihnachts- und Adventsschmuck wird genauso verkauft wie zum Beispiel Töpferwaren, Wollsocken, Backformen, Spielsachen, Wachswaren – und natürlich Glühwein und Bratwürste. Auf dem Speiseplan stehen aber mittlerweile auch vegane Angebote.

Baumspender präsentieren sich

Einen der Glühweinstände betreibt heuer der Landkreis Weilheim-Schongau. Er darf sich damit auch an dieser Stelle – konkret im Prunkhof - als Spender des Christbaumes vor dem Rathaus präsentieren. Die 25 Meter hohe sibirische Weißtanne kommt aus Hohenpeißenberg und ist Anfang des Monats mit einem aufwändigen Transport nach München gebracht worden.

Energie sparen bei der Beleuchtung

Wenn Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den Christkindlmarkt um 17 Uhr offiziell eröffnet, erstrahlen zum ersten Mal die rund 3.000 Kerzen an dem Baum. Danach werden sie immer ab 16 Uhr eingeschaltet – nicht wie früher schon am Vormittag. Gleiches gilt für die Sterne an den Straßenlaternen. Damit will die Stadt Energie sparen.

Kripperlmarkt und Adventsmusik

Am Alten Peter gibt es einen Spezialmarkt für Weihnachtskrippen, der nach Angaben der Stadt wohl der größte in Deutschland ist. Dort werden nicht nur Ställe und Zubehör verkauft. Profis reparieren bei Bedarf auch Schäden und restaurieren ältere Krippen.

An fünf Abenden jede Woche erklingt Adventsmusik live vom Rathausbalkon: sonntags bis donnerstags, jeweils um 17.30 Uhr. Stubenmusi und Blasensembles sind ebenso zu hören, wie Gesangsgruppen und Chöre. Donnerstags steht immer "Musik aus aller Welt“ auf dem Programm.

Singen mit BR-Profi

Wer selbst bayerische Advents- und Weihnachtslieder singen möchte, kann das unter dem Christbaum vor der Peterskirche tun: Ab 30. November immer mittwochs, um 16.30 Uhr bei jedem Wetter. Professionelle Anleitung gibt es unter anderem von der Musikerin und BR-Moderatorin Traudi Siferlinger. Gesangshefte werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Krampusse und Engel zu Gast

Ein bisschen unheimlich wird es am Sonntag, 11. Dezember. Beim Krampuslauf von 15 bis 17 Uhr ziehen zottelige Gestalten über den Christkindlmarkt. Als kleine Engel sind Kinder dagegen in der Himmelswerkstatt in der Ratstrinkstube aktiv. Geöffnet ist die Werkstatt von 24. November bis 11. Dezember, Anmeldungen sind auf der Homepage des Kindermuseums möglich.

Wurzeln im 14. Jahrhundert

Die Anfänge des Münchener Christkindlmarkts liegen im 14. Jahrhundert. Zum ersten Mal erwähnt wird 1642 in den Annalen der Stadt eine Nikolaidult in der Kaufingerstraße beim Schönen Turm. Im Gegensatz zu den anderen Münchner Dulten und Jahrmärkten durfte dieser Markt, der am 5. und 6. Dezember stattfand, nur von Münchner Händlern beschickt werden. Im Laufe der Jahrhunderte hatte der Christkindlmarkt schon viele Standplätze, seit 1972 ist er auf dem Marienplatz.

Öffnungszeiten bis Heiligabend

Der Christkindlmarkt ist täglich von zehn bis 21 Uhr, sonntags nur bis 20 Uhr, geöffnet. Er dauert bis 24. Dezember. Der Christbaum bleibt aber noch bis Heilig-Drei-König vor dem Rathaus stehen. Ab 16. Januar wird er abgebaut und startet womöglich eine zweite "Karriere“ etwa als Maibaum. Was genau mit ihm passiert, ist noch nicht entschieden.