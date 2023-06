Sprünge, Drehungen und Überschläge: Kanu-Freestyle in Plattling

Die Plattlinger Isarwelle lockt schon lange viele Surfer und Kanufahrer an. Die Welle ist international bekannt. Am Freitag und Samstag werden hier Sportler ihre "Moves" oder "Tricks" zeigen und gleichzeitig um die deutschen Meisterschaften kämpfen.

Hohe Sprünge für Bonus-Punkte

Die Plattlinger Sohlschwelle ist künstlich angelegt. Sie hat eine breite Walze, was besonders gut für die Sportler ist. Beim Kanu-Freestyle werden auf einer stehenden Welle oder einer Walze verschiedene Figuren ausgeführt. Dazu gehören Drehungen um verschiedene Achsen, Überschläge oder Sprünge. Für besonders hohe Luftsprünge gibt es einen Bonus.

Der Wettkampf wird von Schiedsrichtern bewertet. Die Athleten haben für ihre Figuren 45 Sekunden Zeit. Sie dürfen dabei nicht aus der Welle oder der Walze herausgespült werden. Kanu-Freestyle ist eine junge Kanu-Disziplin, die sich aus dem Wildwasser-Kanusport entwickelt hat.

Mehr als 70 Teilnehmende

Die Wettkämpfe beginnen am Freitag ab acht Uhr - bis circa 20 Uhr - mit den Vorläufen und Halbfinals und enden mit den Finals ab acht Uhr am Samstag. Es werden mehr als 70 Athleten an den Start gehen. Sie treten in insgesamt 15 Boots- beziehungsweise Altersklassen gegeneinander an.