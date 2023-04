Surfen in der Stadt: Augsburg macht die Welle

Künstliche Surfwellen sind im Trend. Selbst auf Hawaii gibt es eine künstliche Riesenwelle – konstruiert von einer Münchner Firma. Nun entsteht auch eine Surfwelle in Augsburg: gegenüber vom Plärrer, im Senkelbach.

Augsburg alias "Venedig des Nordens"

Da das Augsburger Wassermanagement-System UNESCO-Welterbe ist, feiert sich die Stadt auch gerne als "Venedig des Nordens". Dazu passe eine Surfwelle bestens, betonen Bayerns Sport- und Innenminister Joachim Herrmann (CSU), sowie Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU).

"Wir sind Wasserstadt. Wir haben seit vielen Jahrhunderten ein super Wassermanagement-System und dass zu diesem Management auch die Nutzung von Wasser gehört, ist selbstredend. Und dass das jetzt auch sportlich passiert, ist etwas, was unser UNESCO-Welterbe noch erlebbarer macht." Eva Weber, Oberbürgermeisterin in Augsburg

Freistaat und Stadt fördern die Augsburger Surfwelle

Der Freistaat beteiligt sich mit 200.000 Euro, die Stadt mit 90.000 Euro an dem Projekt. Für Herrmann ist diese Förderung keine Selbstverständlichkeit: "Insgesamt ist dieses Projekt hochmodern und in die Zukunft gerichtet. Surfen erfreut sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Und dass das zur Welterbe-Stadt Augsburg passt, ist auch klar."

Insgesamt sind für die Surfwelle Kosten von rund 400.000 Euro kalkuliert. Mit einer gerade gestarteten Crowdfunding-Aktion will der Surffreunde e.V. rund 80.000 Euro einsammeln. Der Verein ist mittlerweile auf rund 400 Mitglieder angewachsen.

Surfwelle aus neuem, rostfreiem Material

Am Projekt beteiligt ist auch die Hochschule Augsburg – finanziell und mit technischem Knowhow. So entwickelten HSA-Studenten einen völlig neuen Materialmix für die Surfwelle: Die Betonteile wurden aus einer bisher nicht genutzten Kombination von Carbon und 100-prozentigem Recycling-Beton hergestellt.

Das Carbon macht die Teile nicht nur deutlich dünner, leichter und damit umweltfreundlicher. Im Gegensatz zu Stahl rostet Carbon auch nicht, was die Langlebigkeit erhöht. Der Recycling-Beton sorgt zudem für eine deutlich bessere CO2-Bilanz, was laut Hochschul-Professor Sergej Rempel in der Summe eine besonders umwelt- und ressourcenschonende Bauweise ermöglicht.

"Es ist auf jeden Fall ein Leuchtturmprojekt. Wir sind die Ersten in Deutschland, die jetzt quasi diese Kombination Carbon-Bewehrung und Recycling-Beton kombiniert haben und die beiden passen wunderbar zusammen. Das ist eine Traumhochzeit." Sergej Rempel, Professor an der Hochschule Augsburg

Eröffnung noch diesen Sommer geplant

Die restlichen Betonteile müssen bis zum kommenden Samstag eingebaut sein, denn dann wird der Senkelbach wieder geflutet. Der weitere Ausbau der Surfwelle wird bei fließendem Gewässer erfolgen.

Die Eröffnung der Surfwelle ist idealerweise noch diesen Sommer geplant. Genaue Angaben machten die Surffreunde dazu aber nicht.