Skiflug-WM: Geiger abgeschlagen nach dem ersten Tag

Ein bitterer Tag für die deutschen Skiflieger: Sie legten bei der Flug-WM im norwegischen Vikersund einen Fehlstart hin und müssen schon nach zwei von vier Durchgängen einen erneuten Medaillencoup abhaken. Zur Halbzeit in Führung liegt der Norweger Marius Lindvik, der mit 232,5 und 226,5 Metern eine spektakuläre Flugshow bot.

Geiger bester DSV-Adler als 13.

Bei der Flug-WM auf der größten Anlage der Welt wollte Karl Geiger seinen Coup aus 2020 wiederholen. Doch Tag eins wird zum sportlichen Fiasko. Der Allgäuer belegt nach Flügen auf 209 und 199 Meter als bester Deutscher lediglich den 13. Platz mit 389.90 Punkten.

"Es lief leider heute nicht zusammen. Ich habe die zwei schlechtesten Sprünge zum Wettkampf gemacht. Das ist sehr ärgerlich." DSV-Springer Karl Geiger

Eisenbichler nur auf Platz 22

Geiger fehlen umgerechnet rund 40 Meter auf den dritten Platz. Noch schlechter als bei dem 29-jährigen Oberstdorfer lief es bei Markus Eisenbichler, der vor zwei Jahren in Planica immerhin Bronze gewann. Der 30-Jährige legte einen 185-Meter-Hüpfer hin und war bereits nach dem ersten Durchgang geschlagen. "Es war einfach nur scheiße, man muss das harte Wort sagen. Es war wirklich erbärmlich, was ich gemacht habe", fluchte der Siegsdorfer in der ARD in gewohnter Deutlichkeit. Eisenbichlers zweiter Sprung ging auf 204,5 Meter. Mit insgesamt 361.90 Punkten liegt er auf dem 22. Platz.