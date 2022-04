Schon wieder Weltrekord: Taliso Engel schwimmt allen davon

Taliso Engel vom 1. FC Nürnberg hat bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin einen neuen Weltrekord über 50-Meter-Brustschwimmen in seiner Startklasse aufgestellt. Wie der Verein mitteilt, schwamm der 19-Jährige in der Startklasse 13 (starke Sehbehinderung) bereits im Vorlauf eine neue Weltrekordzeit (0:28,86), die er dann selbst im Finale noch einmal unterbot (0:28,71).

Schon bei den Deutschen Meisterschaften vor einem Jahr schwamm der Franke auf dieser Strecke Weltrekord. Mit seiner nun erreichten Zeit sei Engel nicht nur schnellster Brustsprinter im Parasport, er habe sich damit auch an die Spitze der Brustschwimmer der Junioren im Nicht-Behindertenbereich des Deutschen Schwimmverbandes gesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Taliso Engel: Zwei deutsche Rekorde im Freistil

Zudem stellte der Spitzensportler auch einen neuen Deutschen Rekord im Freistil sowohl über die 50 Meter als auch über die 100-Meter-Distanz auf. Der Schwimmer sei trotz eingeschränkter Trainingszeiten aufgrund seiner Abi-Vorbereitungen in Topform. Engel zähle damit zum Favoritenkreis für die Weltmeisterschaft im Juni auf Madeira, so der 1. FC Nürnberg.

In Tokio holte Taliso Engel Gold

Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war der in Lauf an der Pegnitz geborene Taliso Engel Weltrekord geschwommen. Über 100 Meter Brust holte er bei den Paralympics die Goldmedaille, die erste für den Deutschen Schwimmverband seit 2012. Auch bei diesem Wettbewerb stellte er einen Weltrekord auf. Zudem ist der 19-Jährige, der beim 1. FC Nürnberg trainiert und für Leverkusen startet, amtierender Welt- und Europameister.