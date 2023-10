FC Ingolstadt kommt nach 0:2 zurück und rettet einen Punkt

Moral gezeigt, einen Punkt gewonnen, aber zwei Spieler verloren - das Fazit des FC Ingolstadt 04 nach der Partie beim SC Verl fällt gemischt aus. Benjamin Kanuric und Yannick Mause sorgten für das spielerische Comeback bei den Ostwestfalen. Mit Pascal Testroet und Yannick Deichmann beklagen die Schanzer aber auch zwei Verletzte. In der Tabelle bleibt der FCI durch das 2:2 (1:2) mit 14 Zählern auf Platz elf.

Verler Blitzstart schockt Ingolstadt nicht

Der SC Verl erwischte einen Blitzstart. Gleich nach der ersten Ecke klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Ingolstädter. Der zunächst abgewehrte Ball landete beim Topscorer der 3. Liga, Oliver Batista Meier. Dessen scharfe Flanke verwertete Lars Lokotsch per Kopf aus kurzer Distanz unhaltbar links an FCI-Keeper Marius Funk vorbei (2.).

Die Schanzer ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kontrollierten in der Folge das Geschehen. Dem schnellen und zielsicheren Kurzpassspiel der Verler hatten sie aber oftmals nichts entgegenzusetzen. So war die Elf von Trainer Michael Köllner zwar die drückende Mannschaft, kassierte nach einer weiteren formidablen Vorarbeit von Batista Meier in der 20. Minute aber das 0:2 durch eine Volleyabnahme von Michael Stöcker (20.) - wieder nach einer Ecke.

Kanuric und Mauser

Diesmal hatte Ingolstadt nach drei Minuten mit dem Anschlusstreffer durch Benjamin Kanuric die perfekte Antwort (23.). Auch daraufhin waren die Gäste spielbestimmender, gefährlicher wurde es allerdings weiterhin eher vor Ingolstadts Kasten.

So ging es nach der Pause weiter. Ingolstadt mit mehr Kontrolle, dennoch hatte der SC Verl mehrfach das 3:1 auf dem Fuß. Erst in der 75. Minute dann auch mal wieder Gefahr für die Hausherren, und Jannik Mause stellte mit seinem neunten Saisontreffer prompt auf 2:2.