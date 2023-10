Wie beim FCB: Nagelsmann spricht Musiala "wichtige Rolle" zu

Großes Lob von Nagelsmann für Musiala

Wichtig für Nagelsmann in Sachen Sangeskünste: Ein Einstandslied vor der Mannschaft musste er nicht singen. Das sei bei den Klubs gang und gäbe - beim Nationalteam aber nicht. Auch wenn der Münchner Jamal Musiala, der mit seinem früheren FCB-Coach Nagelsmann auf der Bühne saß, überlegte, ob er nicht doch Thomas Müller fragt, um ein Einstandslied vom Coach zu verlangen.

Der Trainer hält große Stücke auf seinen dribbelstarken Mittelfeldspieler: "Er weiß, dass er eine sehr wichtige Rolle hat. Die Hoffnungen, die Deutschland in ihn setzt, die sollen ihn nicht erdrücken, sondern stolz machen", sagt Nagelsmann knapp 250 Tage vor dem Beginn der Heim-EM in Deutschland. "Er ist ein Riesenfußballer mit sehr viel Potenzial in allen Bereichen."

Musiala erlebte unter Nagelsmann stärkste Zeit beim FC Bayern

Unter Nagelsmann erlebte Musiala vor gut einem Jahr seine bislang stärkste Zeit als Fußballer beim FC Bayern, als er schier unaufhaltsam durch die Abwehrreihen der Gegner tanzte und nach einem Top-Start in der Liga insgesamt zwölf Tore und 13 Vorlagen sammelte. Gerade diese Effektivität imponiere Nagelsmann an Musiala.

Und gerade darauf kommt es dem Nachfolger des im September entlassenen Hansi Flick ja an. Nagelsmann will mit seinem Team "mehr Torchancen herausspielen, als das zuletzt der Fall war". Er will zudem eine positive Stimmung innerhalb der Mannschaft erzeugen - und wie erreicht man das besser als mit Torerfolgen?