Nationalmannschaft vor USA-Test: Abschlusstraining ohne Kimmich

Joshua Kimmich droht für die Testpartie gegen die USA am Samstag (21.00 Uhr/live in der Radioreportage) auszufallen. Der 28-Jährige leidet an einer Erkältung und hatte deswegen bereits am Vortag nicht mit den Kollegen auf dem Platz des MLS-Clubs New England Revolution das Abschlusstraining absolvieren können.

Sollte Kimmich in Hartford nicht einsatzfähig sein, wären sein Münchner Kollege Leon Goretzka oder Pascal Groß von Brighton & Hove Albion mögliche Ersatzkandidaten auf der Sechserposition für Nagelsmann.

Alle weiteren 25 DFB-Profis waren bei der Übungseinheit in Massachusetts dabei. Anschließend stand für die Nationalmannschaft die Reise nach Hartford an.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

USA: Turner (Nottingham Forest/29/33) - Dest (PSV Eindhoven/22/28), Ream (FC Fulham/36/52), Richards (Crystal Palace/23/12), Scally (Borussia Mönchengladbach/20/6) - McKennie (Juventus Turin/25/26), de la Torre (Celta Vigo/25/17), Musah (AC Mailand/20/29) - Pulisic (AC Mailand/25/62), Balogun (AS Monaco/22/4), Weah (Juventus Turin/23/33)

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona/31/36) - Süle (Borussia Dortmund/28/47), Hummels (Borussia Dortmund/34/76), Rüdiger (Real Madrid/30/62), Raum (RB Leipzig/25/18) - Groß (Brighton & Hove Albion/32/2), Gündogan (FC Barcelona/32/69) - Musiala (FC Bayern München/20/23), Wirtz (Bayer Leverkusen/20/10) - Sané (FC Bayern München/27/55), Füllkrug (Borussia Dortmund/30/9)