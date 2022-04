Selenskyj in Butscha: "Die Welt wird das als Genozid anerkennen"

Ein Einwohner von Butscha steht am Rand einer Grube im nassen Lehmboden. Hier in dem Massengrab soll sein Bruder liegen - eines der vielen Opfer der Gräueltaten im Vorort von Kiew. Doch dem Mann fehlt die Kraft, einen Blick auf die Toten zu werfen. Er sackt zusammen.

In der Grube seien 57 Menschen notdürftig bestattet worden, berichtet ein städtischer Angestellter. Einige stecken in schwarzen Leichensäcken, ein Toter ist in ein rot-weißes Bettlaken eingewickelt, daneben liegt eine rosa Frauensandale. Viele sind nicht einmal vollständig begraben. Hier ragt eine blasse Hand aus der Erde, dort ein Fuß in einem Stiefel. Schnee fällt auf die Toten, im Hintergrund sind die goldenen Kuppeln einer Kirche zu sehen.

Über einen Monat lang war die Kleinstadt im Nordwesten von Kiew von russischen Truppen besetzt und schwer umkämpft. Nach der Rückeroberung durch die ukrainische Armee Ende vergangener Woche wurde das Ausmaß der Gewalt und Zerstörung offenbar. Die Bilder von Leichen, die nach dem Abzug russischer Truppen auf den Straßen lagen, lösen seit dem Wochenende weltweit Entsetzen aus. Die Ukraine wirft Russland ein "Massaker" vor, Moskau spricht von "Falschmeldungen".

Selenskyj spricht von Völkermord

"Die Welt wird das als Genozid anerkennen", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Besuch in Butscha. Er tritt in dunkelgrünem Pullover und einer Militärweste in Tarnmuster auf und macht sich in Begleitung von bewaffneten Sicherheitskräften ein Bild. "Nun sehen Sie, was jeden Tag (...) passiert", sagt er vor Journalisten. In Butscha und an anderen Orten seien Tote in "Fässern, Kellern, erwürgt, gefoltert" vorgefunden worden.

Die Frage eines Reporters, ob es nun immer noch möglich sei, mit Russland über Frieden zu verhandeln, bejaht der ukrainische Staatschef: "Die Ukraine muss Frieden bekommen." Zugleich betont er, ein baldiger Verhandlungserfolg sei in Russlands Interesse: "Je länger die Russische Föderation den Gesprächsprozess verzögert, desto schlimmer wird es für sie."

Selenskyj bekräftigt seine Kritik an der Ablehnung eines Nato-Beitritts der Ukraine durch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie und andere westliche Staats- und Regierungschefs, die sich dagegen gewandt hätten, sollten nach Butscha kommen, um zu "sehen, wohin das Flirten mit der Russischen Föderation führt".