Riesenslalom der Männer aus Palisades Tahoe im Livestream

Für die alpinen Techniker stehen in den USA die nächsten Wettkämpfe an. In Palisades Tahoe findet am Samstag, 24. Februar, ein Riesenslalom statt. Am Sonntag messen sich die Slalomspezialisten - alle Rennen können Sie bei BR24Sport im Livestream verfolgen.

Schon letzte Saison fand nach fünfjähriger Pause ein Weltcup in Kalifornien statt. Sieger damals: Marco Schwarz. Für den Österreicher ist aber nach einem Kreuzbandriss, den er sich im Januar zugezogen hat, die Saison vorbei.

Schmid hat noch einen Rechnung offen

Als großer Favorit geht der Dominator und Weltcup-Führende Marco Odermatt aus der Schweiz in den Riesenslalom. Für den DSV starten Anton Grammel (SC Kressbronn), Fabian Gratz (TSV Altenau), Stefan Luitz (SC Bolsterlang) und Alexander Schmid (SC Fischen). Schmid hat hat mit Palisades Thaoe noch eine Rechnung offen: "Ich freue mich schon sehr darauf, auch wenn ich im letzten Jahr nach einem Fahrfehler bereits im ersten Durchgang ausgeschieden bin. Ich möchte es heuer auf jeden Fall besser machen, mich am Limit bewegen, um vorne mitmischen zu können."

BR24Sport überträgt den Riesenslalom am Samstag, 24. Februar, ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Bernd Schmelzer.