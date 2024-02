150 Millionen und viel Anlauf: Das ist Münchens neue Mega-Arena

Seit 2020 wird im Münchner Olympiapark an einer hochmoderner Sportarena gebaut. Eigentlich sollte der SAP Garden schon Ende 2022 seine Pforten öffnen, dann kam es immer wieder zu Verzögerungen - unter anderem wegen einer Vielzahl von Bränden auf der Baustelle im vergangenen Sommer. Mit dem 27. September steht nun ein Termin für die Eröffnung der Münchner Innovationshalle fest. Der Hochglanzbau soll mit einem Spiel zwischen dem EHC München, und einem Team aus der Eliteliga des Eishockeys, der nordamerikanischen NHL, hochkarätig eingeweiht werden.

Untermieter Hoeneß schwärmt: "Unglaublich tolle Halle"

"Wir werden eine unglaubliche tolle Halle haben. Ich hoffe, dass wir Basketball dann noch mehr zelebrieren können", sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß über das Prestigeprojekt. Offiziell wird es jedoch das neue Wohnzimmer von Eishockey-Meister EHC München sein. Der FC Bayern Basketball darf es sich in der neuen Sporthalle zur Untermiete gemütlich machen. Die Kosten von rund 150 Millionen Euro (ursprünglich 100 Millionen Euro) für den Komplex wurden nämlich von EHC-Hauptsponsor Red Bull getragen.

"In erster Linie wird darin Eishockey gespielt. Wir werden alle Heimspiele sowohl national als auch international darin durchführen", sagt Christian Winkler, Sportdirektor des EHC München: "Der FC Bayern Basketball wird hier mindestens 20 Spiele spielen. Und dann werden natürlich auch weitere Sportevents mit Sportcharakter [...] im SAP Garden Platz finden."

"Gänsehaut"-Versprechen für über 10.000 Fans

Insgesamt 10.796 Zuschauer werden bei Eishockey-Spielen ihren Platz unter dem riesigen Videowürfel mit einer Gesamtfläche von 209 Quadratmetern finden. Winkler verspricht eine einzigartige Stimmung: "Ich glaube, jeder, der den SAP Garden, wenn er dann fertiggestellt ist, besucht, wird ihn mit Gänsehaut verlassen."

Die Vielfalt des Sportes soll ab Herbst unter einem Dach versammelt werden: An einem einzigen Tag könnten dort sowohl Pucks über das Eis schlittern als auch Basketbälle in die Körbe fliegen. Die Eisfläche wird binnen sechs bis sieben Stunden in ein Parkett umgebaut. Die Eishockey-Bande bleibt stehen, einzig und allein das Plexiglas wird entfernt. Die unterste Sitzplatzreihe wird für das Basketball-Publikum anschließend auf die Höhe der Bande angehoben.

Nachhaltigkeit und Nachwuchsarbeit

Die Arena steht direkt am Olympiapark, auf dem Dach der Halle befinden sich eine Blumenwiese und ein Imker, damit neben den Bullen und den Bällen, auch die Bienen fliegen können. "Nachhaltigkeit wurde von Anfang an großgeschrieben und ist uns in Zeiten wie diesen sehr wichtig", betont Sportdirektor Winkler. Ebenso von Bedeutung für ihn ist die Nachwuchsarbeit im Eishockey. Durch die drei Eisflächen, die in der gesamten Sportstätte zur Verfügung stehen, kann "der Nachwuchssport in München auf eine unerkannte Ebene" gehoben werden.