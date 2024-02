Slalom der Männer aus Palisades Tahoe im Livestream

Linus Straßer ist die deutsche Hoffnung beim Slalom im kalifornischen Palisades Tahoe. Bei den Österreich-Klassikern überzeugte der Münchner - sowohl beim Spektakel in Kitzbühel als auch beim kultigen Nightrace in Schladming war Straßer erfolgreich.

Was geht für Linus Straßer?

Bei den nächsten beiden Rennen lief es für den 31-Jährigen hingegen nicht so gut - bei der Wasserschlacht in Bansko belegte er vor Abbruch des Rennens den siebten Rang. In Chamonix kam Straßer mit der weichen Piste überhaupt nicht zurecht und belegte beim Überraschungssieg des Schweizers Daniel Yule den 14. Rang. Was ist für Straßer in den USA möglich? Letzte Saison beendete er dort das Rennen als Zehnter.

Neben Straßer gehen für den Deutschen Skiverband Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen), Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf) und Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) an den Start.

BR24Sport überträgt den Riesenslalom am Samstag, 24. Februar, ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Bernd Schmelzer.