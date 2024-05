Regensburg zurück in 2. Liga: So feiern der Jahn und die Stadt

Der SSV Jahn Regensburg ist zurück in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Oberpfälzer haben sich am Dienstagabend im Relegations-Rückspiel mit 2:1 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden durchgesetzt. Heute am frühen Morgen ist die Mannschaft erst aus Hessen zurückgekehrt.

Autokorso in Regensburg

Die Rückfahrt nach Regensburg dürfte ebenso ausgelassen gewesen sein wie die Stimmung der Fans am Abend in Regensburg nach dem Abpfiff. Viele verfolgten das Relegations-Rückspiel in der Stadt in Kneipen. Über den Domplatz kreiste ein kleiner Autokorso.

Die Stimmung unter den Fans

"Nach der Rückrunde konnte man, glaube ich, nichts erwarten, aber wir haben gehofft, und wir haben es geholt! Mit ein bisschen Glück, und ich glaube sehr sympathisch, und wir freuen uns auf die zweite Liga", jubelte ein Fan. "Ultrageil, sie haben es verdient", fanden zwei Frauen. Ein anderer erwartet spannende Begegnungen: "Ich freue mich auf die Zweite Liga, vor allem mit einigen Derbys, mit dem Club und so weiter, das wird echt ne coole Sache."

Manche riefen einfach nur "Aufsteiger samma!" und sangen wie die mitgereisten Anhänger im vollen Gästeblock des Stadions "Wir sind die Fans von Jahn Regensburg".