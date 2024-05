Relegation: Jahn - Wiesbaden I 28.5., 20.30 Uhr | Radioreportage

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Jahn Regensburg reist mit einem Unentschieden im Gepäck zum Relegations-Rückspiel bei Wehen Wiesbaden. BR24Sport überträgt die Partie am Dienstag ab 20.30 Uhr in voller Länge in der Radioreportage.