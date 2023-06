Polen - Deutschland | 16.06., 20.45 Uhr | Livereportage

Den Nations-League-Sieger spielen in dieser Woche andere aus. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im eigenen Land auf Testspiele angewiesen. Nach der Partie in Bremen gegen die Ukraine wartet am Freitag (20.45 Uhr) in Warschau die polnische Nationalmannschaft mit Ex-Bayernstürmer Robert Lewandowski.

Positive Bilanz gegen Polen

Die Länderspielbilanz gegen Polen ist positiv: Von zwölf Begegnungen gewann die DFB-Auswahl acht, viermal endete der Vergleich mit einem Unentschieden. Zuletzt gab es bei der EM-Vorrunde 2016 in Frankreich ein 0:0.