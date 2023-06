Hoeneß sieht den FC Bayern wieder in der Spur

"Der Verein hat sich befriedet, es ist total ruhig", so hatte sich Hoeneß am Sonntag am Rande eines Benefizspiels in Weissach am Tegernsee gegenüber dem TV-Sender Sky zum Zustand des FC Bayern München geäußert.

Nach dem Saisonende mit der gerade noch so erzielten Meisterschaft und dem Aus für den Vorstandschef Oliver Kahn sowie und den Sportdirektor Hasan Salihamidzic sei der Verein jetzt wieder in die richtigen Bahnen gekommen. Mit der Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat ist dabei ein wesentlicher Vertrauter des Ehrenpräsidenten zurück im Team.

Einigkeit bei der Kaderplanung des FC Bayern München

Der 71-Jährige ist nach eigenen Angaben auch voll in die Kaderplanung für die kommende Saison involviert. Dabei herrsche stets Klarheit. Dem am Samstag offiziell bekannt gewordenen Transfer des bisherigen BVB-Profis Raphael Guerreiro hätten beispielsweise "alle sofort zugestimmt". Für alles Weitere gelte das folgende Vorgehen: "Wir setzen uns einmal die Woche zusammen mit dem großen Kreis, der alle Dinge bespricht", erklärte Hoeneß.

Hoeneß: "Diskussionen im kleinen Kreis statt in der Öffentlichkeit"

Bis jetzt seien diese Treffen "sehr gut" gelaufen. "Die Dinge, die wir machen, werden nicht in der Öffentlichkeit diskutiert und das tut der Sache gut", sagte Hoeneß, der wie auch Rummenigge den Verein als Aufsichtsratsmitglied bei Transfers berät.

Suche nach neuem Sportdirektor "im Zeitplan"

Offen ist aber nach wie vor die Nachfolge des geschassten Sportvorstandes Hasan Salihamidzic. Bei der Suche sei der Rekordmeister aber im Zeitplan und habe bereits ein paar Ideen, die sich aber nicht von heute auf morgen realisieren ließen, berichtete der Weltmeister von 1974.

Geldsegen aus Saudi-Arabien für die Konkurrenz

Sorgen bereitet dem Ehrenpräsidenten nur die Entwicklung bezüglich der Geldgeber aus Saudi-Arabien für andere Vereine. "Die scheinen unendlich Geld zu haben", sagte der 71-Jährige mit Blick auf den Champions-League-Sieger Manchester City.

Hilfe, bis alle Positionen besetzt sind

Dementsprechend werde es die nächsten zehn Jahre sicher nicht einfach", sagte Hoeneß. Aber dann will er ja eigentlich nicht mehr mithelfen im Verein. "Karl-Heinz und ich haben versprochen, dass wir so lange helfen bis wir die Positionen, die zu besetzen sind, besetzt haben", das sei laut Hoeneß der aktuelle Plan.