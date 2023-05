Vor den Playoffs: Wie stark sind die FC Bayern Basketballer?

Kurz vor dem Auftakt der Playoffs in der Basketball Bundesliga (BBL) hat Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic von seinem Team gefordert, Titelträume zumindest vorerst beiseite zu schieben. Der Tabellendritte der Hauptrunde dürfe nicht "über die Meisterschaft" nachdenken, sagt der 46-Jährige im Interview mit der Abendzeitung, sondern müsse sich "voll auf Göttingen konzentrieren. Das ist ein sehr unangenehmes Team." Die Niedersachsen haben nach zwölfjähriger Abstinenz ihr Ticket für die Meisterrunde gelöst, daher haben sie "nichts zu verlieren", betont Pesic. Der FC Bayern empfängt am Dienstag (20.30 Uhr) die BG Göppingen im Audi Dome und startet mit diesem Spiel in die Playoffs.

Für viele gehören sie neben Bonn und Alba Berlin zu den Favoriten auf den Meistertitel. Doch so richtig in Hochform präsentierten sich die Münchener, die zuletzt 2019 den Meistertitel holten, nicht. Die letzten drei Partien der BBL-Hauptrunde gingen allesamt verloren. Von "blutleeren Vorstellungen" der Bayern war in den Medien die Rede.

Wie schwer wiegt der Ausfall der Leistungsträger?

Trainer Andrea Trinchieri versucht zu beschwichtigen, er habe zum Schluss bewusst Spieler geschont und verweist auf den Pokalerfolg: "Als wir wirklich da sein mussten – im Pokal –, waren wir da." Beim Sieg gegen Oldenburg waren aber noch drei Leistungsträger dabei: Vladimir Lucic, Othello Hunter und Augustine Rubit fallen verletzt für die Playoffs aus.

"Der Leader muss die Mannschaft sein, der Zusammenhalt, die Emotionen, die wir an den Tag legen." Marko Pesic, Geschäftsführer FC Bayern Basketball

"Das müssen wir zusammen wettmachen, auch mit den Fans", fordert Pesic. Die Bayern brauchen also einen neuen Leader - einen wie Andreas Obst. "Ich fühle mich dazu gezwungen, vorne mit voran zu gehen", sagt der Nationalspieler im Interview mit BR24Sport. Obst will helfen, nach dem Pokalerfolg den zweiten Titel in dieser Saison zu feiern. Letztes Jahr reichte es nach einer anstrengenden Euroleague-Saison nur zum Vize-Meister.

"Sicher sind wir der Favorit, aber Göttingen wird mit viel Selbstvertrauen kommen, nachdem sie das letzte Spiel gegen uns gewonnen haben. Wir müssen ihnen in den beiden Heimspielen zeigen, dass für sie hier nichts zu holen ist", fordert der Shooting Guard. Einen ersten Beweis dafür müssen sie am Dienstag liefern.