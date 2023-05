Würzburg und Bamberg verpassen BBL-Playoffs

Die Würzburg Baskets hätten einen Sieg in ihrem letzten Hauptrundenspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig gebraucht, um eine kleine Chance auf die Playoffs zu wahren. Doch daraus wurde nichts. Durch die 73:77-Heimniederlage, die erst wenige Sekunden vor Spielende feststand, können die Unterfranken, die auf 15:19 Siege kommen, Platz acht rechnerisch nicht mehr erreichen. Die Viertelfinal-Playoffs werden ohne das Team von Trainer Sasas Filipovic stattfinden.

Vier Teams kämpfen noch um Platz acht - Bamberg noch gegen Bayreuth

Auch Brose Bamberg verpasst erstmals seit knapp 20 Jahren wieder die K.o.-Runde. Zwar haben die Oberfranken mit 15:18 Siegen im Gegensatz zu den Würzburgern noch ein Heimspiel (am Sonntag im Derby gegen Bayreuth). Doch Platz acht ist aufgrund der direkten Vergleiche gegen die Konkurrenten in unerreichbarer Ferne.

Gegen Tabellenführer Bonn, die mit dem Erfolg Platz eins nach der Hauptrunde sicher haben, war das Team von Trainer Oren Amiel chancenlos. Endstand: 75:102.

Drei Teams können den letzten freien Playoffplatz noch erreichen - die Niners Chemnitz, die Rostock Seawolves (beide 15:17 Siege) und die MLP Academics Heidelberg (15:18). Wer am Ende die Nase vorn hat, wird bei gleich vielen Siegen durch den direkten Zweier- oder Dreiervergleich entschieden.

FC Bayern noch nicht in Playoff-Form

Die Basketballer des FC Bayern München, die bereits für die Playoffs qualifiziert sind, zeigten sich knapp anderthalb Wochen vor Beginn der K.o.-Runde noch nicht in Playoff-Form. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri unterlag den MLP Academics Heidelberg mit 78:89 (42:44) und kassierte nach dem 75:83 bei der BG Göttingen die zweite Niederlage in Serie. Die Münchner stehen einen Spieltag vor Saisonende als Tabellendritter fest. Heidelberg hat sich mit dem Sieg die Minimalchance eröffnet, als Tabellenachter vielleicht noch in die Playoffs zu rutschen.

Die voraussichtlichen Playoff-Duelle (Stand: 04.05.)