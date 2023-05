BBL-Play-offs: FC Bayern gewinnt erstes Viertelfinale ohne Mühe

Der Start in die Play-offs ist geglückt. Der FC Bayern Basketball zeigte beim 87:67 (21:14, 23:22, 22:14, 21:17) gegen die BG Göttingen nach zuletzt schwachen Vorstellungen wieder eine konzentrierte Leistung. Auch ohne die verletzten Vladimir Lucic, Othello Hunter, Augustine Rubit und Zan Mark Sisko dominierte die Mannschaft von Headcoach Andrea Trinchieri das erste Spiel der Best-of-Five-Serie. Bereits am Donnerstag (18.05.) kommt es an gleicher Stelle zu Spiel zwei.

Smith hält Göttingen im Spiel

Das erste Viertel hatten die Münchner gut im Griff. Danach dezimierte sich der Hauptrundendritte selbst: Guard Ognjen Jaramaz wurde von den Referees nach einem disqualifizierenden Foul in die Kabine geschickt. Göttingen nutzte das zu einem 7:0-Lauf und dem schnellen Ausgleich (21:21).

Insbesondere Mark Smith (16 Punkte) bekamen die Gastgeber in dieser Phase nicht richtig in den Griff. Trotzdem hatten die Bayern das bessere Umschaltspiel und griffen defensiv wie offensiv unter den Körben besser zu. Und so erspielten sie sich bis zur Pause wieder einen Acht-Punkte-Vorsprung (44:36).

München zieht im dritten Viertel davon

Und München zog langsam, aber sicher, weiter davon. Vor allem Nick Weiler-Babb, am Ende bester Münchner Werfer mit 15 Punkten, und Zylan Cheatham (12) gingen voran. Erst beim Stand von 59:40 fingen sich die vom früheren Bamberger Coach Roel Moors trainierten Gäste wieder etwas. Allerdings fehlte die Konstanz, um die Bayern wirklich nochmal in Verlegenheit bringen zu können. So mussten die Bayern noch nicht alles zeigen und gehen trotzdem mit einer 1:0-Führung in Spiel zwei am Donnerstag.

Ob dann auch Andreas Obst mit dabei ist, wird sich zeigen. Der deutsche Nationalspieler musste kurz vor dem Ende verletzt raus.