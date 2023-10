Pfannenstiel gewinnt mit Liga-Neuling St. Louis ersten Titel

Lutz Pfannenstiel war nach dem Abpfiff gewohnt schlagfertig. Gerade hatte seine Mannschaft in einem furiosen Spiel, bei dem St. Louis City vier Tore in nur 17 Minuten erzielt hatte, als Liga-Neuling den ersten Titel der Saison klargemacht, da hatte der Niederbayer schon den perfekten Vergleich parat: "Das ist so, als ob Heidenheim Deutscher Meister wird und in die Champions League einzieht", sagte Pfannenstiel gegenüber t-online.

Pfannenstiel: "Haben die Liga geschockt"

Tatsächlich hatte vor der Saison niemand an diese Mannschaft geglaubt. In einem Ranking von Experten wurde prophezeit, dass das Team von Manager Pfannenstiel am Ende der regulären Saison den letzten Platz in der Western Conference einnehmen wird. Nach nun 32 Spielen ist klar: Sie alle lagen falsch. Denn St. Louis City SC hat sich den Titel in der West-Liga der MLS gesichert und geht nun als erst-gesetztes Team auf die Jagd nach dem ganz großen Titel in die Play-offs.

"Natürlich haben wir überperformt, die Liga geschockt und alle Experten, die gedacht haben, dass wir Letzter werden, widerlegt", so der 50-Jährige, der sich als Fußballnomade einen Namen gemacht hat. Denn anders als viele MLS-Teams ist der neue Western-Conference-Champion, der erst vor der Saison gegründet wurde, nicht gespickt mit klangvollen Namen von europäischen Superstars am Ende ihrer Karriere.

Mit Bürki und Löwen zum Erfolg

Einzig der ehemalige BVB-Keeper Roman Bürki würde in diese Kategorie passen, geht allerdings neben Größen wie Lorenzo Insignie, Xerdan Shaqiri, Douglas Costa und Giorgio Chiellini etwas unter. Ganz zu schweigen von Inter Miami, wo Lionel Messi Sergi Busquets und Jordi Alba um sich versammelt hat und derzeit in der Eastern Conference um ein Ticket für die Teilnahme an den Play-offs zittern muss.

Bürki, Teamkollege Eduard Löwen – ehemals beim FC Augsburg und dem 1. FC Nürnberg aktiv -, und Co. kämpfen nun ab Ende Oktober um den ganz großen Wurf. Doch Pfannenstiel will im Vorfeld die Erwartungen schon einmal drücken: "Ich möchte nicht irgendwelche Ziele ausgeben. Es geht uns darum, Stabilität zu schaffen und das Ganze zu konsolidieren. Dann kommen die Ergebnisse von selbst."