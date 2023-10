FC Ingolstadt kommt auswärts nicht auf die Beine

Zwei Schritt vor, einer zurück - so in etwa lässt sich die bisherige Saison des FC Ingolstadt 04 beschreiben. Nach drei Siegen zuletzt in der Liga mussten sich die Schanzer bei Viktoria Köln wieder mal geschlagen geben. Das 0:1 (0:1) lässt den FCI auf den siebten Tabellenplatz zurückfallen.

Erste Kölner Offensivaktion führt gleich zum Gegentor

Mit der ersten guten Aktion des Spiels gingen die Hausherren in Führung. Niklas May brach über die linke Offensivseite durch, behielt an der Grundlinie den Kopf oben und legte zurück auf Donny Bogicevic, der mit dem ersten Kontakt abzog und Marius Funk im Kasten des FCI keine Abwehrchance ließ (10.).

In der Folge kam Ingolstadt immer öfter in gefährliche Situationen. Bis es den ersten richtigen Abschluss von Jannik Mause gab, dauerte es allerdings etwas. Der Ausgleich hätte in dieser Phase durchaus fallen können. Doch es ging mit einem 0:1 aus Ingolstädter Sicht in die Kabine.

Deichmann verpasst den Ausgleich

Ex-Löwe Yannick Deichmann hatte kurz nach der Pause die beste Chance, zum 1:1 auszugleichen. Der Ingolstädter erlief eine Flanke von Ryan Malone. Aber Kölns Keeper Kevin Rauhut bekam irgendwie noch die Finger dran und verhinderte den Ausgleich.