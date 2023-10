FC-Bayern-Sportdirektor Freund: Baldiges Neuer-Comeback möglich

Am Rande des Champions-League-Spiels beim FC Kopenhagen sagte Freund bei Amazon Prime: "Ja, es sieht gut aus für Manu, positiv." Neuer habe bereits "zwei-, dreimal mit der Mannschaft trainiert und keine Probleme gehabt, aber wir sind alle vorsichtig." Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte kürzlich noch abgewiegelt und gesagt, ein Comeback neuers sei noch "Wochen entfernt".

Erster Neuer-Einsatz Ende Oktober gegen Galatasaray?

Es sei nun "ganz wichtig", eine Belastungssteuerung vorzunehmen. "Aber wenn es so weiter geht in den nächsten zehn Tagen, hoffen wir, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz im Stadion sehen." Freund wollte nicht ausschließen, dass dies im nächsten Duell in der Königsklasse am 24. Oktober beim türkischen Rekordmeister Galatasaray der Fall sein könnte. Drei Tage zuvor treten die Bayern nach der Länderspielpause in der Bundesliga noch beim 1. FSV Mainz 05 an.

Neuer (37) hatte sich im Dezember das Bein gebrochen und war seitdem ausgefallen. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte zuletzt auch ein DFB-Comeback des Weltmeisters von 2014 nicht ausschließen.

Freund: Bei Boateng gilt Unschuldsvermutung

Sportdirektor Freund verteidigte auch das Interesse des Rekordmeisters am früheren Nationalspieler Jérôme Boateng: "Es gilt die Unschuldsvermutung, es ist kein Verfahren am Laufen", so der Österreicher, der damit die gleichen Worte wählte wie tags zuvor Trainer Thomas Tuchel.

Sollte der Prozess wegen Körperverletzung gegen Boateng (35) wie erwartet neu aufgerollt werden, müsse man die Situation zwar "sicher neu bewerten", aber: "Wir können dem nicht vorgreifen", sagte Freund.

Ob Boateng wirklich zu seinem Ex-Klub zurückkehren wird, soll bis Ende der Woche entschieden werden. Viele Fans lehnen eine mögliche Verpflichtung wegen der Vorwürfe gegen den Weltmeister von 2014 ab.