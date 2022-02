Straßer kann Chance auf Slalom-Medaille nicht nutzen

Die Ausgangslage versprach ein spannendes Slalom-Finale: Die schnellsten zwölf Technikspezialisten hatten sich nach dem ersten Durchgang innerhalb von nur einer Sekunde aufgereiht. Auch Straßer war mit 0,33 Sekunden Rückstand auf den führenden Österreicher Johannes Strolz als Fünfter in eine starken Ausgangsposition. Der Kombinations-Olympiasieger führte hauchdünn vor den Norwegern Henrik Kristoffersen (+0,02 Sekunden) und Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (+0,06). Vierter war der Schweizer Loic Meillard (+0,30).

Linus Straßer: "Ein Tag, eine Chance"

Wie so oft im Slalom, kam es dann doch anders als gewünscht. Straßer konnte seine Chance auf eine Medaille nicht nutzen. Dem Münchner fehlte im entscheidenden Ritt durch die Stangen die nötige Leichtigkeit, um ganz vorne mitzuspielen. Kleine Fehler kosteten ihn den möglichen Sprung aufs Podest. "Das ist so bitter, es war ein Fehler im Flachen und dann ist er nicht mehr reingekommen," analysierte ARD-Experte Felix Neureuther. "Absolut eine gute Leistung. Am Schluss hab ich mein Ziel erreicht", so Straßer. "Es war relativ knapp". Am Ende fehlten ihm nur zwei Zehntel auf eine Medaille.

Auf Sieger Clement Noel hatte Straßer 0,93 Sekunden Rückstand. Der Franzose schob sich von Rang sechs noch auf die Goldposition vor. Strolz feierte Silber, Bronze ging an Foss-Solevaag. Straßer wurde Siebter. "Heute war es einfach nicht genug für eine Medaille," die Analyse des Bayern.