Olympia 2022 - Hier wird es am Mittwoch spannend

Am Mittwoch steht unter anderem ein extrem spannender Wettbewerb auf der Agenda - im Slalom der Männer ist der Kreis der Favoriten ungewöhnlich groß. Mitten drin: der Münchner Linus Straßer, der sich kurz vor den Winterspielen mit seinem Sieg beim Schladminger Nachtslalom auch für Peking empfohlen hat. Die Ausbeute der deutschen Biathleten war in Peking bislang mager, einmal Gold im Frauen-Einzel - das war's bislang. Die nächste Chance gibt's am Mittwoch in der Frauenstaffel, unter anderem mit Olympiasiegerin Denise Herrmann sowie Franziska Preuß und Vanessa Hinz.

Diese Medaillen werden vergeben

Freestyle: Slopestyle Männer

Einmal mehr leiten in China die Freestyler die Medaillen-Entscheidungen ein. Das Finale im Slopestyle der Männer beginnt ohne deutsche Beteiligung um 2.30 Uhr. Die Favoriten sind Fabian Bösch (SUI) und Alexander Hall (USA).

Ski Alpin: Slalom Männer

Gleich danach wird es erstmals spannend aus deutscher bzw. bayerischer Sicht. Mit dem Sieg im Nachtslalom von Schladming im Gepäck geht der Münchner Linus Straßer als einer der Topfavoriten an den Start. Der erste Durchgang beginnt um 3.15 Uhr, der Finallauf der besten 30 um 6.45 Uhr. Die Konkurrenz für Straßer allerdings ist groß: Lucas Braathen (NOR), Sebastian Foss Solevåg (NOR), Manuel Feller (AUT) oder Clément Noël (FRA) sind alle Gold-Kandidaten. Für den DSV außerdem am Start: Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) und Julian Rauchfuss (Mindelheim).

Biathlon: Staffel Frauen

Um 8.45 Uhr dann der nächste Kracher: die Biathlonstaffel der Frauen über 4 x 6 km. Die Favoritinnen kommen aus Norwegen, Schweden und Belarus. Aber auch die Deutschen könnten ihre zweite Medaille einfahren nach Gold im Einzel durch Denise Herrmann. Die Oberwiesenthalerin ist die Startläuferin des deutschen Quartetts mit Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag) und Vanessa Voigt (Rotterode).

Langlauf: Teamsprints klassisch

Zur Mittagszeit der nächste Wettbewerb in der Loipe - die Teamsprints der Langläufer in der klassischen Technik stehen an. Die Frauen beginnen um 12 Uhr mit den favorisierten Norwegerinnen, Schwedinnen und US-Amerikanerinnen. Für den DSV starten Katharina Hennig (Oberwiesenthal) und Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) - beide hoffen nach dem überraschenden Staffel-Silber auf die nächste Überraschung. Um 12.30 Uhr legen die Männer nach. Hier darf man das Russische Olympische Komitee, Norwegen und Finnland ganz vor erwarten. Deutsche Starter: Janosch Brugger (Schluchsee) und Albert Kuchler (Lam).

Ski Freestyle: Aerials Männer

Ebenfalls ab 12 Uhr kämpfen auch die Freestyler um Medaillen. Bei den Aerials der Männer gelten Maxim Burow (ROC), Noe Roth (SUI) und Qang Xindi (CHN) als heißeste Anwärter. Deutsche Starter sind hier nicht am Start.

Eishockey: Spiel um Bronze Frauen

Um 12.30 Uhr wechseln wir aufs Eis. Die Schweiz und Finnland spielen im Frauen-Eishockey um Bronze.

Shorttrack

Die letzten Medaillen am Mittwoch werden im Shorttrack vergeben. Um 13.44 Uhr geht's los mit dem Staffel-Finale der Männer über 5.000 Meter. Um 14.18 Uhr steigt das Frauen-Finale über 1.500 Meter mit der Deutschen Anna Seidel (Dresden).