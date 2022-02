Linus Straßer - König von Schladming, auch König von Peking?

Im Oktober 2013 in Sölden hatte Linus Straßer sein Weltcup-Debüt. Es dauerte dann aber ein paar Jahre, bis der Knoten platzte. Zwar gewann er im Januar 2017 das City Event von Stockholm, aber die "höheren Weltcup-Weihen" erlangte er erst am 6. Januar 2021, als er in Zagreb einen traditionellen Slalom für sich entschied. Angekommen in der Weltspitze mit 28 Jahren. "Wir haben immer gesagt, dass er skifahrerisch bei den Besten der Welt dabei ist", so Alpinchef Wolfgang Maier nach Straßers Sieg in Schladming, doch die Umsetzung fiel ihm über Jahre hin schwer.

"Wenn ich genau so Ski fahre ..."

Trotzdem stand Straßer spätestens seit dem Triumph in Zagreb bei jedem Slalom auf der erweiterten Favoritenliste. Am 25. Januar 2022 stellte er das beim legendären Night Race nochmal unter Beweis - gerade rechtzeitig zu Olympia. "Das gibt natürlich Selbstvertrauen", sagte der Münchner nach dem ersten Sieg eines Deutschen beim Schladminger Nachtslalom. "Wenn ich genau so Ski fahre und mich mental genau so fokussieren kann", meinte er, dann könne da schon was gehen in China. Auch im Teamwettbewerb dürfte Straßer an den Start gehen.

Großer Favoritenkreis

Ausgerechnet im Slalom ist allerdings die Zahl der Gold-Anwärter besonders hoch: Clément Noël (FRA), Alexis Pinturault (FRA), Sebastian Foss Solevåg (NOR), Henrik Kristoffersen (NOR), Lucas Braathen (NOR), Kristoffer Jakobsen (SWE), Manuel Feller (AUT) - sie alle standen diese Saison schon auf dem Podest, einige von ihnen ganz oben. Sogar mit Briten muss man mittlerweile schon rechnen - nach dem Überraschungssieg von Dave Ryding beim Slalom-Klassiker von Kitzbühel.

Chinesische Auflagen "natürlich krass"

Straßer versucht sich jetzt auf die olympischen Wettbewerbe zu fokussieren, trotzdem blickt der 29-Jährige auch über den sportlichen Tellerrand hinaus - etwa zu den chinesischen Einreisebedingungen: "Es ist natürlich krass, was wir alles für Auflagen haben und was die alles wollen. Es gibt ja extra diese Olympia-App, wo wir gefühlt unser halbes Leben hochladen müssen. Wo man sich denkt, was genau hat das jetzt mit dem Leistungssport oder mit Olympia zu tun." Gleichzeitig relativiert Straßer: "Aber ich bleibe dabei, was Aksel Lund Svindal gesagt hat. Der hat es auf den Punkt gebracht: Wir brauchen jetzt nicht eine oder zwei Wochen vorher anfangen uns zu beschweren, das hätte man auch vor vier oder sechs Jahren wissen können."