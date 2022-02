Kombinierer Frenzel darf Quarantäne-Hotel verlassen

Gute Nachrichten für Eric Frenzel: Der bei der Einreise positiv auf das Coronavirus getestete Olympiasieger darf das Quarantänehotel in Peking verlassen. Das bestätigte der Deutsche Skiverband am Montag.

Einsatz von Frenzel für Team-Wettbewerb wahrscheinlich

Weil bei Frenzel drei Tests in Folge einen CT-Wert von über 35 ergaben, durfte der dreimalige Olympiasieger am Montagabend (Ortszeit) das Hotel verlassen, in dem er seit seiner Ankunft in Peking am 3. Februar saß. Für einen Einsatz im Einzel von der Großschanze kommt die Entlassung noch zu früh, dort wird am Dienstag (ab 16.00 Uhr OZ/9.00 MEZ/) Ersatzmann Manuel Faißt zum Einsatz kommen. Für die Staffel am Donnerstag könnte Frenzel aber ein Thema sein.

Olympia: Keine Hoffnung mehr für Weber

Für Teamkollege Terence Weber sind die Olympischen Spiele hingegen beendet. Der 25-Jährige wurde bereist im offiziellen Training am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt. "Ich bin froh, dass ich jetzt mitmachen darf, auch wenn es mir natürlich für den Terence riesig leidtut, dass er jetzt raus ist", sagte Faißt. Weber verliert damit seine Akkreditierung und kommt damit weder im Einzel am Dienstag noch in der Staffel am Donnerstag zum Einsatz.