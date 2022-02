Olympia 2022 - Highlights 12. Tag: Gold und Bronze auf der Loipe

Im Langlauf ist der Wintersport-Fan in der Regel daran gewöhnt, dass skandinavische Nationen Gold abräumen, gelegentlich unterbrochen durch russische Siege. Auch in Peking war das so – bis zum 16. Februar, als Victoria Carl und die Wahlbayerin Katharina Hennig diese Regel mit Gold im Teamsprint brachen. Die beiden hatten bereits zuvor mit der Staffel Silber geholt. Damit fand eine jahrelange Durststrecke im deutschen Langlauf ihr Ende. Auch die Biathlon-Frauen durften am Mittwoch jubeln: Bronze in der Staffel mit Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann.